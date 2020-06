Weltweite Datenmenge verzehnfacht sich bis 2020

Das Digitale Universum, also die Summe der weltweit zirkulierenden Daten, wächst exponentiell. 2013 umfasste es 4,4 Zettabyte (4,4 Billionen Gigabyte), für 2020 werden 44 Zettabyte prognostiziert. Einer der hauptsächlichen Wachstumsbeschleuniger ist das so genannte Internet der Dinge, also Daten, die durch Sensoren erzeugt werden, welche man in immer mehr Gegenständen des alltäglichen Lebens vorfindet. Diese Erkenntnis erbrachte die "Digital Universe"-Studie 2014, die aktuelle Ausgabe einer Publikation, die jährlich durch den IT-Dienstleister EMC und das Marktforschungsunternehmen IDC herausgegeben wird.