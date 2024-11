Wie kommuniziert man Energie? Ein alternativer Ansatz des next-incubators

Der next-incubator will mit diesem Format andere Sichtweisen und Ansätze in die Weiterentwicklung und Konzeptionierung von Produkten und Services einbringen und dadurch neue Umsetzungsoptionen für seine Fachexperten und -expertinnen ermöglichen.

Wie treibt man die Energiewende voran und schafft es diese Inhalte auch verständlich zu kommunizieren? Das fragt man sich beim Innovations-Hub next-incubator der Energie Steiermark. Beim Workshop “ How to speak Energy? ” wird zusammen mit den Lehrgängen Communication Desing, Interaction Design und Ausstellungsdesign der FH Joanneum genau an diesem Problem gearbeitet.

Diese Ideation war die Basis für den Lehrgang Ausstellungsdesign der FH Joanneum, um ein geeignetes Ausstellungsdesign zu entwickeln, das Besucher und Besucherinnen dazu animiert, sich auf die Themen einzulassen und die Lösungen weiterzuverarbeiten.

European Young Innovators Festival

Ob die Ideen und Kommunikationsstrategien im echten Leben auch halten, was man sich von ihnen verspricht, soll beim European Young Innovators Festival in “Die Nachhaltige Kreisslerei” in Graz am 27. November ganztägig ausgelotet werden. Dort werden die Konzepte den Besuchern und Besucherinnen des WSA-Festivals vorgestellt.