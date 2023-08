next-incubator lädt zum 3. "Sustainability Inside"-Event ein

Der Innovations-Hub "next-incubator" der Energie Steiermark lädt am 20. September 2023 zur 3. Ausgabe der Veranstaltung Sustainability Inside nach Graz ein. Die Veranstaltung dreht sich dieses Mal um das Thema "Innovation for an Inclusive Future" und beschäftigt sich mit Problemen und Lösungsansätzen einer diversen und inklusiven Gesellschaft.

Keynote handelt um Inklusion in der Wirtschaft

Die Keynote wird um 13 Uhr von der Ökonomin Karin Schönpflug abgehalten. Die Lehrende am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien ist Expertin für feministische Ökonomie und die sozio-ökonomische Situation von LGBTIQs. In Graz spricht sie über Lohnungleichheit, ausbeuterische Wirtschaftspolitik und Exklusionsmechanismen der Ökonomie. Sie geht aber auch auf unkonventionelle Lösungsmodelle wie die Geldpolitik der Zentralbanken ein.