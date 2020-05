Vollkasko gegen Cyberangriffe

Die Allianz richtet sich mit ihrer Versicherungslösung, die in drei Varianten angeboten wird, sowohl an Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) als auch an größere Unternehmen und große Konzerne. In der Basisvariante ist die Schadensdeckung ist auf zehn Millionen Euro begrenzt. Prämien sollen sich, je nach Absicherung im Unternehmen, auf zwischen 5000 und 9000 Euro jährlich pro einer Million Euro Deckungssumme belaufen. Enthalten sind darin sowohl Eigenschäden als auch die Haftung für Drittschäden.

Bei den Premium-Varianten beträgt das Deckungslimit 50 Millionen Euro. Risikoprüfungen durch Allianz-Experten sind inkludiert. In der Premium-Plus-Variante werden passend zum unternehmensspezifischen Bedrohungsmodell Lösungen entwickelt. Die Preisgestaltung werde individuell ermittelt. "Wir müssen uns das Risiko ansehen", sagte Severin Gettinger, der in Österreich für die Cyberrisiko-Versicherung der Allianz zuständig ist. In die Prämienberechnung würden auch Faktoren wie Umsatz und Branchenzugehörigkeit einfließen.