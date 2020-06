Doppelmayr realisiert Hochbahn nach San Francisco

Die Unternehmensgruppe Doppelmayr/Garaventa hat laut eigenen Angaben Produktionsstandorte sowie Vertriebs- und Serviceniederlassungen in über 35 Ländern und realisierte bisher über 14.500 Seilbahnsysteme in 88 Staaten. Im Geschäftsjahr 2012/13 betrug der Jahresumsatz der Doppelmayr Gruppe 795 Mio. Euro. Die aktuellen Bilanz-Daten wird Doppelmayr am 27.11. am Firmensitz in Wolfurt veröffentlichen.