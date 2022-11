Warnstreik bei A1 Telekom

Die wegen dem Tarifkonflikt landesweit laufenden Betriebsversammlungen würden am Vormittag für einen einstündigen Streik unterbrochen, teilte die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) am Dienstag mit. Gröbere Beeinträchtigungen für A1-Kund*innen seien aber nicht zu erwarten.

Die Kollektivvertragsverhandlungen im Telekom-Bereich haben vorerst zu keinem Ergebnis geführt. Die 5. Verhandlungsrunde am Montagabend ist ergebnislos unterbrochen worden. Die zuständige Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) hat für Dienstagvormittag österreichweit Betriebsversammlungen angekündigt.

Gewerkschaft kritisiert das Angebot

Sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde am 6. Dezember zu keiner deutlichen Verbesserung des Angebots des Vorstandes kommen, seien weitere Maßnahmen geplant, kündigte die Gewerkschaft an.

Gefordert werden für die rund 10.000 Telekom-Beschäftigten ein Gehalts-Plus von 10,6 Prozent. Das jüngste Angebot des Arbeitgebers war laut Gewerkschaft eine monatliche Teuerungsprämie von 200 Euro ab Januar bis September. Eine Erhöhung der Gehälter hätte es erst ab September 2023 gegeben.

"Diese hätte eine Erhöhung von 5 Prozent plus 85 Euro auf die Gehaltstabelle betragen", so die Gewerkschaft. Man habe sich darauf geeinigt, dass die Inflation im Betrachtungszeitraum bei 6,9 Prozent liegt, sodass das vorliegende Angebot einem nachhaltigen Reallohnverlust für einen großen Teil der Belegschaft bedeuten würde, so die Kritik der Gewerkschaft.