Warren Buffett baut Apple-Beteiligung aus

Börsen-Guru Warren Buffett deckt sich weiter mit Aktien des iPhone-Herstellers Apple ein. Er habe gerade "ein wenig" hinzugekauft, sagte Buffett dem US-Sender CNBC am Donnerstag bei einem Interview an seinem 88. Geburtstag. Im zweiten Quartal hatte Buffetts Gesellschaft Berkshire Hathaway die Beteiligung an dem kalifornischen Technologie-Konzern bereits um rund fünf Prozent aufgestockt.

Mit einem Anteil im Wert von zuletzt etwa 56 Milliarden Dollar (aktuell rund 48 Mrd. Euro) zählte Berkshire Hathaway Ende Juni schon zu den größten Apple-Aktionären. Buffett zeigte sich hochzufrieden mit dem Investment und lobte abermals die Markenstärke von Apple. "Ich konzentriere mich nicht auf die Verkaufszahlen im nächsten Quartal oder Jahr. Ich konzentriere mich auf die hunderten Millionen Menschen, die ihr Leben um das iPhone herum leben", so Buffett.

Würde Tesla-Übernahme unterstützen

Kritik übt er aber an Apples Auto-Plänen. Danach gefragt, ob er eine Übernahme Teslas durch Apple unterstützen würde, gab er ein zögerliches Ja ab. "Ich würde alles unterstützen, was Tim Cook macht, aber es ist meiner Meinung nach eine schlechte Idee, in das Auto-Geschäft einzusteigen", so Buffett gegenüber Fox Business. Das Auto-Geschäft sei hart umkämpft und würde einem Unternehmen keinen "dauerhaften Vorteil" liefern. Apple arbeitet Berichten zufolge nach wie vor an einem selbstfahrenden Auto, das in den kommenden Jahren Marktreife erlangen könnte.