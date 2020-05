Investor: Das Internet ist keine US-Angelegenheit mehr

Das Internet sei keine “US-Angelegenheit” mehr, sagt Saul Klein, Partner bei Index Ventures, in seiner Auftakt-Keynote. Er streicht das immense Potenzial hervor, dass sich Firmengründern aufgrund der Vernetzung von Milliarden von Menschen biete. Wer etwas anzubieten habe, soll also “da raus gehen und etwas machen”, so Klein.

Dass derlei Dinge natürlich immer leichter gesagt als getan sind, dessen ist sich der Unternehmer und Investor bewusst. “Aus 10.000 Geschäftsideen entstehen 1000 Firmengründungen. Und von diesen 1000 bekommen vielleicht 100 ein Funding. 20 Firmen schaffen den Börsengang und zwei werden zu Marktführern”, rechnet Saul dem Publikum vor. 55 Prozent der Venture Capital Investments in den USA gingen verloren, in Europa seien es 62 Prozent. Die Investitionen jedoch, die überleben, seien in den USA in Firmen geflossen, die heute 21 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. “Jetzt beginnt sich der Trend auch auf Europa zu übertragen”, sagt Klein und verweist auf die vielen IT-Firmen, die sich bereits etabliert haben.

“62 Prozent Risiko ist eigentlich eine gute Sache”, meint der Investor. “Man muss Risiken eingehen. Extreme Risiken bringen die größten Erfolge.” Das gelte für Firmengründer ebenso wie für die Investorenseite. Wolle man wirklich das große Geld machen, müsse man dafür Risiken eingehen, die jenseits der 90 Prozent liegen, ist Klein überzeugt.