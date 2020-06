Weibo: Chinas Twitter-Rivale mit Kursexplosion

Derzeit streben chinesische Technologiekonzerne verstärkt in den USA an den Aktienmarkt. Der Online-Händler Alibaba wird voraussichtlich am Montag seinen Börsenprospekt vorlegen, wie zuletzt aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen verlautete.

Alibaba könnte der größte Technologie-Börsengang werden und Facebook in den Schatten stellen. Das chinesische Amazon-Pendant ist Großaktionär von Weibo. Für eine 18-prozentige Beteiligung zahlte Alibaba 586 Millionen Dollar (423,41 Mio. Euro). Ebenfalls in den Startlöchern für ein milliardenschweres Listing in den Vereinigten Staaten steht der Alibaba-Konkurrent JD.com.