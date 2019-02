Wie würden US-Zölle auf EU-Autos die Autoindustrie treffen? Acht Fragen und Antworten

Gefährden die deutschen Autobauer US-Jobs?

Für US-Autobauer ist die Konkurrenz aus Japan und Deutschland hart. Marktführer GM baut gerade wieder Stellen ab. Allerdings haben BMW, Mercedes und VW im vergangenen Jahr auch rund 750 000 Autos in den USA gebaut und beschäftigen, mit den Zulieferern vor Ort, 118 000 Menschen. Für BMW ist das US-Werk Spartanburg der zweitwichtigste Standort nach Shenyang in China - alle großen SUV-Autos vom X4 bis zum X7 werden dort gebaut, auch für den Export nach Europa und China. Mercedes baut im US-Werk Tuscaloosa ebenfalls die großen SUVs GLS, GLE und GLE Coupé für alle Märkte und die die C-Klasse für den US-Markt.

Welche Standorte träfen höhere US-Zölle in Deutschland?

Rund 29 Prozent der deutschen Autoexporte in die USA entfallen auf Baden-Württemberg, 28 Prozent auf Bayern, so das Institut der deutschen Wirtschaft. 62 Prozent der sächsischen US-Exporte kommen aus dem Autobereich. Die Oberklasse-Fahrzeuge Audi A6 bis A8 werden aus Neckarsulm in die USA verschifft, die großen BMWs kommen aus dem niederbayerischen Dingolfing, die Mercedes S- und E-Klasse aus Stuttgart, die Porsches aus Stuttgart, Leipzig und Bratislava. Strafzölle auf Autoteile träfen auch Motorenwerke in Stuttgart, München, Steyr in Österreich und Györ in Ungarn.

Könnten die Hersteller Zölle nicht auf die US-Autopreise aufschlagen?

Kaum, das zeigt die Erfahrung. China hatte bis Dezember 40 Prozent Zoll für Autos aus den USA kassiert - nur einen Bruchteil davon konnten BMW und Mercedes an ihre SUV-Kunden weitergeben, das meiste ging vom Gewinn ab. Branchenexperte Stefan Bratzel vom CAM-Institut in Bergisch Gladbach sagte, schon der Wegfall der Förderung für den Tesla sei ein Problem gewesen: "Es ist also nicht so einfach, auch im Premiumbereich."