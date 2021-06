"Wir haben das Recht geheim zu telefonieren"

Die Secusmart -Lösung für Blackberry 10 ist neben einer T-Systems-Lösung für Samsung-Geräte einer der zwei Ausschreibungsgewinner der deutschen Bundesregierung, die in Zukunft für sichere Kommunikation in Ministerien, Behörden, und nicht zuletzt im deutschen Kanzleramt sorgen sollen. Schon 2009 hatte das erst 2007 gegründete Unternehmen eine Ausschreibung gewonnen und zeichnete bisher für das Bereitstellen eines Geräts für abhörsichere Telefonie verantwortlich.

vereine man nun alle Funktionen in einem Gerät.

"Auf einem Gerät Sprachtelefonie und E-Mail-Verkehr sicher zu gestalten, ist deshalb so schwierig, da die Anforderungen dafür grundverschieden sind. Bei der Sprache brauche ich eine Verschlüsselung und Schlüsselauslieferung, die in Echtzeit abläuft. Wenn die Gesprächspartner nach jedem Satz ein paar Sekunden warten müssen, ist die Lösung unbrauchbar. Bei E-Mails ist wiederum die sichere Langzeit-Speicherung auf dem Gerät das Problem. Wie kann man sicherstellen, dass mehrere Gigabyte an sensiblen Informationen nicht entschlüsselbar sind, selbst wenn ein fremder Geheimdienst das Gerät in die Finger bekommt", sagt Quelle.

128-Bit-Verschlüsselung

Um die Übertragung von Sprachdaten und SMS abzusichern, setzt Secusmart auf eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard), die unter anderem auch von der NATO verwendet wird. Die Verschlüsselung passiert über eine Micro-SD-Karte, die in jedem Blackberry-10-Gerät verwendet werden kann. Secusmart profitiert dabei von der neuen Funktion Blackberry Balance, die im neuen Betriebssystem Blackberry 10 zwei unterschiedliche Umgebungen vorsieht - zum einen den persönlichen für Apps, YouTube, soziale Netzwerke etc., zum anderen einen geschäftlichen für E-Mails, sicheres Browsen und die Telefonie. Gesichert wird naturgemäß der geschäftliche Bereich.

Dass abhörsichere Smartphones nicht ganz zum Trend passen, dass Sicherheitsbehörden vermehrt mitlauschen und personenbezogene Daten auf Vorrat gespeichert werden müssen, gibt auch Secusmart-Gründer Quelle zu. "Natürlich gibt es da Interessenskonflikte. Andererseits: Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem wir immer noch das Recht auf Geheimnisse, auf das geheime Telefonieren haben", meint Quelle auf Nachfrage der futurezone.