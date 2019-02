"Wir sehen die Asiatisierung der Welt"

In China wird Technologie auch eingesetzt, um die Bevölkerung etwa mit dem Sozialkreditsystem zu überwachen und zu sanktionieren. Hat das Vorbildfunktion?

Die Schlüsseltechnologien, die in China zum Einsatz kommen, unterscheiden sich nicht von denen in anderen Ländern. Ein Sozialkreditsystem ist aber nur in China vorstellbar. In Indien würde es nicht funktionieren. Dort gibt es bereits eine demokratische Gesellschaft, die würde sich das nicht gefallen lassen. So etwas funktioniert nur in autoritären Ländern. In China und vielleicht in Nordkorea. Aber dort hat nicht jeder ein Smartphone.

Man muss sich also keine Sorgen machen.

Nein, aus einer Reihe von Gründen nicht. Es ist selbst in China nur ein Experiment. Das Sozialkreditsystem ist auch nicht nur schlecht. In China kommt es unter anderem bei der Betrugsbekämpfung zum Einsatz. Tausende Kinder sterben dort an vergifteter Babynahrung. Gewisse Teile des Systems sind allerdings wirklich böse. Wenn Ihnen etwa der Pass abgenommen wird, weil sie den Präsidenten als korrupt bezeichnet haben. Aber es geht nicht nur darum. Wir müssen verschiedene Aspekte berücksichtigen.

Wie positionieren Sie Europa im globalen Kräftespiel?

Europa spielt eine sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, technologische Innovationen mit Datenschutz in Einklang zu bringen. Man vertraut dem amerikanischen und dem chinesischen Modell nicht. Europa hat in vielen Bereichen, von der Produktsicherheit bis hin zum Datenschutz, eine Vorbildfunktion.