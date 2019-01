Was die Techwelt 2019 prägen wird

Künstliche Intelligenz ist überall

Ob in Sprachassistenten, industriellen Anlagen oder in der Medizin: Künstliche Intelligenz (KI) ist überall. Steigende Rechenleistung, zunehmende Datenmengen und bessere Algorithmen hätten dazu geführt, dass die Technologie funktioniere, sagte der KI-Pionier Kai-Fu Lee, der in den frühen 1990er Jahren Spracherkennung auf den Weg brachte. KI werde in den nächsten 15 Jahren Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben. Lee geht davon aus, dass 40 Prozent der Jobs sich unter dem Einfluss der Technologie verändern oder überflüssig werden. Panik vor Massenarbeitslosigkeit brauche man aber nicht zu haben: Künstliche Intelligenz kann menschliche Empathie und Vertrauen nicht ersetzen."