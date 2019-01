"Vor 20 Jahren hat das Internet alles verändert, heute passiert das mit dem All"

Das neue Internet

An der Spitze der Raumfahrtindustrie stehen heute Unternehmen wie Musks SpaceX oder Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Marktforscher gehen davon aus, dass die Weltraumindustrie in 15 bis 20 Jahren alle andere Bereiche in den Schatten stellt. Davon will auch Altan profitieren. Mit seinem Unternehmen Global Space Ventures investiert er in Weltraum-Start-ups. Vor 20 Jahren habe das Internet alles verändert, heute passiere dasselbe mit dem All, sagt Bulent.

Ein Start-up, in das der ehemalige SpaceX-Ingenieur investiert, ist das Münchner Raumfahrt Start-up Isar Aerospace. Das aus einer Weltraum-Arbeitsgruppe der TU München hervorgegangene Unternehmen baut Raketenmotoren, mit denen kleine bis mittlere Satelliten ins All transportiert werden sollen. Sein Start-up ist gerade dabei, eine Series-A-Finanzierungsrunde abzuschließen. "Wir haben Kunden, die uns vertrauen, brauchen aber Kapital", sagt der Gründer. Satellitendaten würden alles verändern, sagt Metzler. Auch er vergleicht die Aufbruchstimmung in der Raumfahrt mit den Anfangszeiten des Internet.

Ungenutztes Potenzial

Auch das Münchner Unternehmen Mynaric setzt auf den Weltraum-Boom. Die deutsche Firma stellt Laser-Kommunikationsgeräte für Kommunikatonsnetze in der Luft und im All her. "Wir bauen sozusagen Glasfaser-Internet für das All", erzählt Gründer Sven Meyer-Brunswick. Zu den Kunden von Mynaric zählen Firmen wie Facebook, das mit seinem Drohnen-Projekt Aquila entlegene Gebiete mit Internet versorgen will, ebenso wie Satelliten-Internet-Anbieter. "Die Weltraumindustrie wird groß, weil sie viele Probleme löst", sagt Meyer-Brunswick. Internet-Verbindungen seien heute nur für knapp die Hälfte der Menschheit verfügbar. Es gebe ein großes ungenutztes wirtschaftliches Potenzial.