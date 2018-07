Facebook bestätigt Satelliten-Internet-Projekt Athena

Noch keine näheren Infos

Das Facebook-Projekt trägt den Namen „Athena“. Mehr möchte der Konzern bisher aber derzeit nicht dazu sagen: „Wir haben derzeit noch keine spezifischen Projektinformationen zum Teilen. Wir glauben aber, dass Satelliten-Interview ein wichtiger Enabler für die nächste Generation der Breitband-Infrastruktur sein wird, um Breitband auch in Gegenden zu bringen, wo es bisher kaum Internet gibt“, sagte ein Sprecher zu „Wired“.

Facebook experimentiert auch mit Laser-Internet. Bei einem Experiment des Online-Netzwerkes konnten zehn Gigabit pro Sekunde zwischen einer Bodenstation und einem Flugzeug übertragen werden.

Kosten werden entscheiden

Bei „Athena“ handle es sich derzeit um ein reines Forschungsprojekt, bei dem sich erst zeigen werde, ob ein Einsatz kosteneffektiv möglich sein werde, heißt es. „Die größte Herausforderung beim Satelliten-Internet ist, ob man beim Preis mit anderen Varianten wie Kabel oder Glasfaser mithalten kann“, so Kerri Cahoy, ein Professor für Astronautik am MIT.



Elon Musk hatte im Februar diesen Jahres erste Satelliten ins All geschickt, um Tests durchzuführen. Satelliten-Internet könne vor allem dort nützlich sein, wo Bürger per Glasfaserkabel oder Mobilfunk nicht erreicht werden können.