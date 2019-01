DLD 2019: "Es gibt viele Gründe, optmistisch zu sein"

Prominente Gäste

"Es gibt viele Gründe, optimisch zu sein", sagte DLD-Gründerin Steffi Czerny. Auch außerhalb des Silicon Valley gebe es zahlreiche innovative Entwicklungen. Man brauche nur den Mut sie zu sehen. Mit der Konferenz wolle man Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt geben und innovative Technologien von künstlicher Intelligenz bis hin zu Quantencomputern beleuchten. In den kommenden Tagen sind in München unter anderem noch der chinesische KI-Experte Kai-Fu Lee, Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, die am Sonntag sprechen wird, und Skype Mitgründer Jan Tallin zu Gast.