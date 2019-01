Facebook: Fünf Punkte-Plan für mehr Vertrauen

Fünf-Punkte-Plan

Um das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen verkündete Sandberg einen Fünf-Punkte-Plan, der Investitionen in Sicherheit ebenso vorsieht wie Maßnahmen, mit denen Wahlbeeinflussung verhindert und ein strenges Vorgehen gegen Fake-Konten und Desinformation gewährleistet werden soll. Facebook wolle auch sicherstellen, dass Nutzer die Kontrolle über ihre Daten haben und werde Informationen, auf die Apps und Drittanbieter zugreifen könnten, drastisch reduzieren, kündigte Sandberg an. Schließlich wolle man auch transparenter werden.

Regulatorische Maßnahmen

Viele Leute seien wegen der Macht, die Facebook und andere Technologiekonzerne haben, besorgt, sagte die Facebook-Managerin. Facebook werde aktiv an regulatorischen Maßnahmen mitarbeiten. Außerdem wolle man ein unabhängiges Gremium einsetzen, an das sich Leute wenden könnten, wenn es darum gehe, was auf Facebook gesagt werden könne und was nicht."Wir wollen ein besseres und ein sichereres Internet bauen", verkündete die Facebook-Geschäftsführerin.