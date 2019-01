"Künstliche Intelligenz wird größer als Elektrizität", sagte Kai-Fu Lee am Sonntag auf der Münchner Innovationskonferenz DLD . Der chinesische Computerwissenschaftler und Risikokapitalgeber gilt als einer der führenden Experten auf dem Gebiet. In den frühen 1990er Jahren entwickelte er das erste funktionierende Spracherkennungssystem der Welt. Er arbeitete für Apple, Microsoft und Google. Heute investiert er mit seiner 2009 gegründeten Investmentfirma Sinovation Ventures in Start-ups.

Größere Rechenleistungen, zunehmende Datenmengen sowie bessere Algorithmen hätten dazu beigetragen, dass künstliche Intelligenz heute funktioniere, sagt Lee. Sie komme in allen Bereichen zum Einsatz und ändere die Geschäftsmodelle von Unternehmen. "Ob IBM, Google oder Facebook, sie alle erfinden sich als KI-Unternehmen neu."