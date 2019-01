WKO lädt im Februar zur "Horizonte Open Innovation"-Konferenz

Viele Unternehmen stehen heutzutage vor der Herausforderung, mit den globalen, digitalen Veränderungen und den schnelllebigen Innovationsprozessen mithalten zu müssen. Eine mögliche Alternative zu den althergebrachten Strukturen in Unternehmen könnte dabei das Thema "Open Innovation" sein.

"Open Innovation bringt in einer vernetzten, immer offeneren Welt den langfristigen Erfolg von morgen, wo die heutigen Innovationsmechanismen keine Alternative mehr darstellen - das Innovationspotenzial vergrößert sich durch das Teilen von Wissen." So lautete die Beschreibung der WKO-Veranstaltung "Horizonte Open Innovation - Think Outside the Box!", die am 27. Februar in Wien stattfindet. (Facebook-Event-Seite)