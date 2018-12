"Überlebensraten von Start-ups steigen kontinuierlich an"

Im September 2017 haben sie Blockchain-Anwendungen auf Regierungsebene angekündigt. Ist daraus etwas geworden?

Es gibt eine Taskforce für die Fintechs im Finanzministerium und ich habe noch zu meiner Regierungszeit die „ Blockchain Austria Agenda“ ins Leben gerufen, mit der nach wie vor gearbeitet wird. Zentraler Drehpunkt dafür ist das Institut für Kryptoökonomie an der WU, und da gibt es natürlich auch eine Reihe öffentlicher Projekte.

In Österreich hat man oft das Gefühl, dass Innovationen und Neuem eher kritisch begegnet wird. Wie kann man das Klima in Österreich innovationsfreudiger gestalten? Man muss unterscheiden zwischen dem allgemeinen Bild, das wir haben, und der Einschätzung, ob wir innovativ sind oder nicht. Österreich wäre nicht extrem erfolgreich im Export, wenn wir nicht innovativ wären. Unsere Unternehmen punkten auf dem internationalen Markt mit hoch innovativen Produkten und Dienstleistungen. Ein Problemfeld das wir haben: Schaffen wir genug Transformation aus dem Forschungsbereich, sprich, aus Ideen konkrete Produkte zu machen? Da haben wir Nachholbedarf. Wir geben nach Schweden in Europa am zweitmeisten für Forschung und Entwicklung aus, daraus entstehen aber zu wenig neue Unternehmen. Das liegt mitunter auch an zu wenig Risikokapital im Land und fehlender Erkenntnis in Innovationen zu investieren.