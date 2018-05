Neue Initiative fördert Blockchain-Entwicklung in Österreich

So wird etwa am Forschungsinstitut für Kryptoökonomie an der Wiener Wirtschaftsuniversität ausgelotet, welche Auswirkungen Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen auf die Realwirtschaft haben könnten. Außerdem werden an der WU unter akademischen Vorzeichen versucht Klarheit in diesbezügliche rechtliche Aspekte zu bringen.