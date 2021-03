Xiaomi profitiert von Sanktionen gegen Huawei

Der aufstrebende chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi konnte im vierten Geschäftsquartal weiter Boden auf den heimischen Rivalen Huawei gut machen. Xiaomi nutzte die Schwäche des von den Sanktionen der USA und anderer Länder schwer getroffenen Konkurrenten und steigerte seinen Gewinn um fast 37 Prozent auf 3,2 Milliarden Yuan (414 Mio. Euro).

Große Nachfrage nach Smartphones

Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von der gestiegenen Nachfrage nach Smartphones, deren Erlöse um mehr als 38 Prozent anzogen. Konzernweit legte der Umsatz um fast ein Viertel auf 9,15 Milliarden Euro zu. In der Volksrepublik kommt Xiaomi inzwischen auf einen Marktanteil von 15 Prozent. Zwar liegt Huawei noch deutlich vorn, hat aber zuletzt stark eingebüßt.

Xiaomi gab zudem bekannt, die Mehrheit am Anbieter von drahtlosen Ladegeräten, Zimi, übernommen zu haben. Das Unternehmen ist seit einem halben Jahr auch am österreichischen Markt präsent und will die Präsenz hierzulande ausbauen.