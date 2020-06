Xing verzeichnete Rekordquartal

Das Karriere-Netzwerk Xing hat das Jahr mit einem Rekordgewinn begonnen und will die Mitgliederbasis mit neuen Anwendungen vergrößern. Mit einem Gewinn von 2,7 Mio. Euro im ersten Quartal wurde das Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt (plus 114 Prozent). Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 15,7 Mio. Euro. „In Deutschland gehören erst fünf Prozent der Bevölkerung einem beruflichen Netzwerk an, in den USA und anderen Ländern sind das schon zehn bis 15 Prozent. Hier sehen wir daher noch erhebliche Wachstumschancen für Xing“, sagte Vorstandschef Stefan Groß-Selbeck am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa.

Erlöse

Einnahmen erzielt Xing mit den Beiträgen zahlender Mitglieder, aus der Werbung, aus Angeboten für die Personalsuche (Recruiting) sowie aus der Online-Vermarktung von Veranstaltungen. „Die Erlöse aus unseren Recruiting-Angeboten sind im ersten Quartal um 89 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das zeigt, dass wir da auf das richtige Pferd setzen“, sagte Groß-Selbeck.

Knapp 11 Millionen Mitglieder

Xing hat nach eigenen Angaben 10,8 Millionen Mitglieder, davon 4,7 Millionen im deutschsprachigen Raum. Von diesen haben 731.000 einen kostenpflichtigen Account, der erst den Zugang zu allen Möglichkeiten des Netzwerks öffnet, darunter auch die Suche nach Personen mit bestimmten Kompetenzen.

„Wir haben für die Basismitglieder eine Menge getan, entwickeln aber auch neue Anwendungen für die Premium-Mitgliedschaft“, sagte Groß-Selbeck. „Da stehen in den nächsten Wochen und Monaten einige spannende Neuerungen an.“