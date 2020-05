Zerschlagung von BlackBerry derzeit vom Tisch

Das Gremium habe entsprechende Vorschläge mehrerer Interessenten abgelehnt, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach fühlen sich die Aufseher nicht nur den Aktionären, sondern auch anderen Interessenvertretern wie Angestellten, Kunden oder Lieferanten verpflichtet. Eine Aufspaltung des Konzerns wäre nicht in deren Sinne gewesen, hieß es.

Einer der Insider sagte, der Verwaltungsrat habe auch die Kosten einer Zerschlagung von BlackBerry bedacht. So gebe es Verpflichtungen gegenüber Lieferanten, die den Wert anderer Firmenteile gemindert hätten. Auch hätte einem Verkauf an eine ausländische Firma die kanadische Regierung zustimmen müssen, was Zeit gekostet hätte. Den Insidern zufolge schloss der Verwaltungsrat aber eine Zerschlagung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus.