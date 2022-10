13 Drohnen-Kollisionen im KFV-Crashtest

Up and away: Immer öfter schweben Drohnen über österreichischem Boden. Ob Wirtschaft, Wissenschaft, Lebensrettung oder privates Hobby – die vielfältig nutzbaren unbemannten Luftfahrzeuge sind omnipräsent. Mehr als 100.000 Drohnen schwirren österreichweit bereits im militärischen, gewerblichen oder privaten Einsatz. Essenzielle Aspekte dabei: Sicherheit, Privatsphäre, Umweltschutz. Safety first: Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) beleuchtet die potenziellen Risiken der Begegnung Drohne-Mensch.

Kollisionen mit 13 Drohnen

Wie eine unliebsame Begegnung Drohne-Mensch aussieht, zeigt eindrucksvoll ein aktueller KFV-Crashtest: 13 Drohnen von 35 bis 2.000 Gramm wurden in simulierte Kollisionen mit Kopf- und Torsomodellen aus ballistischer Gelatine manövriert. Die Hochgeschwindigkeitsvideografie spricht eine deutliche Sprache: Ob kleiner Kratzer oder lebensgefährliche Blessur, hängt von Gewicht und Aufpralltempo der Drohne ab. Hochdrehende Propeller und Kanten des Flugobjekts stellen sogar bei Low Speed eine massive Gefahr dar. Besonders gefährdet: Augen, Ohren, Gesicht, Halsbereich und Finger. Bereits die kleinste 80-Gramm-Drohne bewirkte bei 20 km/h Gesichtsverletzungen. Drohnen ab 250 Gramm verursachten Nasenbeinbrüche, Fingerblessuren und Lungenpunktionen. Umwerfend dynamisch: Eine 1.700 Gramm schwere Drohne schleuderte ein 35 Kilogramm schweres Torsomodell zu Boden.

Frischer Wind mit neuen Regeln

Mit der neuen Drohnen-Verordnung gilt EU-weit die Registrierungspflicht des Betreibers in der Kategorie „Offen“ zur besseren Nachvollziehbarkeit bei Verstößen und Unfällen – für Drohnen ab 250 Gramm und Drohnen mit Kameras oder anderen Datenerfassungssystemen an Bord. Maximal erlaubte Flughöhe: 120 Meter bei ständigem Sichtkontakt. Jeder Flug ab 250 Gramm Drohnengewicht bedarf einer Pilotenlizenz mit Kompetenznachweis mittels Austro-Control-Online-Ausbildung und Test. Illegales Steuern bewilligungspflichtiger Drohnen kommt teuer: mit Verwaltungsstrafen bis zu 22.000 Euro.