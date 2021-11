Das neue HUAWEI nova 9: Auffallend innovativ. Ab sofort in Österreich verfügbar.

Das neueste Mitglied der Huawei Familie, das Huawei nova 9 , kombiniert zahlreiche fortschrittliche Funktionen. Mit einer Reihe von neuen Kameratechnologien, wie das RYYB-Farbfilter-Array für 40% mehr Lichtaufnahme, kommen Nutzer:innen in den Genuss eines hervorragenden Fotografie-Erlebnis. Weitere hochwertige Funktionen sind das reaktionsschnelle 120Hz Curved OLED-Display, der leistungsstarke Prozessor, die exzellente Akkulaufzeit und die besonders schnelle Ladegeschwindigkeiten mit 66W Huawei SuperCharge. Alle Bestandteile zusammen machen das Huawei nova 9 zu einem idealen Smartphone für moderne Nutzer:innen mit einem dynamischen Alltag.

Ob ein spontanes Fotoshooting mit Freunden oder Erinnerungen von Festen und Feiern: Smartphones halten seit langem die wichtigsten Erinnerungen des Alltags fest. Das neue Huawei nova 9 bietet die idealen technologischen Voraussetzungen, um Erinnerungen aller Art in Szene zu setzen und festzuhalten. Hochauflösende Fotos, egal ob Tag oder Nacht, garantiert dabei das Ultra Vision Kamerasystem.

Neben dem Huawei nova 9 wurde auch das Huawei nova 8i veröffentlicht, das einen idealen Einstieg in die Huawei nova-Welt bietet. Das Huawei nova 8i ist ebenfalls ab sofort in den Farben Moonlight Silver und Starry Black zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 349 im österreichischen Handel verfügbar. Im Aktionszeitraum bis zum 14. November gibt es die Huawei FreeBuds 4i im Wert von EUR 99 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.*

Huawei nova 9: Wichtige Erinnerungen in bester Qualität mit dem Ultra Vision Kamerasystem

Von Spaziergängen zur Golden Hour im Herbst zu Treffen mit den Lieben am Christkindlmarkt: unser Leben ist geschäftig und dynamisch wie die Lichtverhältnisse. In Anbetracht des modernen Lebensrhythmus hat Huawei ein Smartphone entwickelt, das auch qualitativ hochwertige Fotos garantiert, wenn die Lichtverhältnisse nicht ideal sind. Das neue Smartphone ist mit einem Ultra Vision Kamerasystem ausgestattet, das eine 50 MP Ultra Vision Hauptkamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sensor umfasst, der eine hohe Lichtempfindlichkeit gewährleistet.

Darüber hinaus verfügt das Huawei nova 9 über eine 8 MP Ultraweitwinkelkamera, eine 2 MP Tiefenkamera, eine 2 MP Makrokamera, die Objekte bis 4cm Entfernung gestochen scharf in Szene setzen kann, und eine 32 MP Selfiekamera mit einem großen 1/2,8-Zoll-Sensor. So profitieren Nutzer:innen von hochauflösenden Fotos, egal zu welcher Tageszeit. Zusammen mit Huaweis Super-Night-Selfie-Algorithmus und dem Nachtporträt-Modus, die digitales Rauschen in Fotos reduzieren und den Hintergrund rekonstruieren, erhalten Nutzer:innen eine perfekte Kamera für Nachtaufnahmen.