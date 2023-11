Der Black Friday steht mit Tineco ganz im Zeichen der Reinlichkeit

16.11.2023

Auch in diesem Jahr können Schnäppchenjäger*innen im November einige Black Friday Deals abstauben.

Geschenke, mit denen man sich selbst oder den Liebsten in Sachen Sauberkeit eine Freude bereiten kann, bietet der Hersteller Tineco. Vom 17. bis 27. November sorgt das Unternehmen mit stark reduzierten Preisen für die smarten Staubsauger FLOOR ONE S5, FLOOR ONE S7 Pro, FLOOR ONE S3, PURE ONE STATION PET und der PURE ONE X PET für noch mehr Reinlichkeit in jedem Zuhause. Tineco hat seit 2020 weltweit 12 Millionen Einheiten verkauft. Auf Amazon belegen die nassen Staubsauger sogar bereits mehrere Jahre in Folge den ersten Platz im Verkauf. Die Vergünstigungen gelten für die fünf genannten Produkte im erwähnten Zeitraum auf Amazon.

FLOOR ONE S5 Mit dem smarten Wischsauger Tineco FLOOR ONE S5 können besonders effektiv Hartböden gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen in nur einem Schritt und mit nur einem Gerät. Die smarte iLoop™-Sensortechnologie erleichtert die Reinigung durch Erkennung von Staub sowie nassem oder trockenem Schmutz und ermöglicht es, die gesamte Reinigung im Blick zu behalten. Der iLoop™-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist. Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von Sockeln, Leisten, Ecken, Winkeln und vielen anderen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden.

Originalpreis: 509 Euro

Angebot zum Black Friday: 329 Euro (35 % Rabatt)

FLOOR ONE S7 PRO Als aktuellstes Modell der FLOOR ONE Reihe, bietet der S7 PRO einenhocheffizienten Reinigungsvorgang von Hartböden, indem er in nur einem Arbeitsschritt gleichzeitig saugt und wischt und dabei sowohl trockenen als auch nassen Schmutz effektiv entfernt. Tinecos Balanced-Pressure Water Flow System ( MHCBS™) sorgt dabei für noch mehr Sauberkeit: Ein integrierter Abstreifer entfernt dabei den größten Teil des Schmutzes auf der Walze, bevor der nächste Reinigungszyklus beginnt. In Kombination mit einer kontinuierlichen Frischwasserreinigung, einem effektiven Schmutzwasserrecycling sowie einer Walzen-Rotationsgeschwindigkeit von 450 U/min wird die Trocknungszeit verkürzt und der Schmutzwasserrückstand minimiert. So haben Bakterien keine Chance, sich zu verbreiten. Zum Einsatz kommt dieses Zentrifugaltrocknungsverfahren auch beim Selbstreinigungsprozess des S7 PRO, um auch im Gerät selbst Entstehung und Verbreitung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.

Originalpreis: 799 Euro

Angebot zum Black Friday: 639 Euro (20 % Rabatt)

FLOOR ONE S3 Der FLOOR ONE S3 ist die hochwertige kabellose Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und Wischmopp für Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden. Wie auch bei seinem Nachfolger, dem FLOOR ONE S5, bietet auch der S3 die smarte iLoop™-Sensortechnologie, mit der er Verschmutzungen erkennt und automatisch die Saugleistung und den Wasserdurchfluss für eine optimale Reinigung anpasst. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ist nach ca. zwei Stunden vollständig aufgeladen, die Akku-Laufzeit beträgt dann bis zu 35 Minuten. Das Gerät bietet eine automatische Selbstreinigungsfunktion, mithilfe der sprachgestützten App können Nutzer*innen auf zusätzliche Funktionen des Staubsaugers zugreifen und den Status des Gerätes einsehen. Im dazugehörigen Support-Bereich stehen außerdem Hilfestellungen bei möglichen Problemen zur Verfügung.

Originalpreis: 399 Euro

Angebot zum Black Friday: 269 Euro (33 % Rabatt)

PURE ONE Station Pet Der Akkustaubsauger mit 4-in-1 multifunktionalem OmniHub bietet zahlreiche Funktionen für ein sauberes Zuhause. Nach jedem Reinigungsvorgang wird die PURE ONE Station Pet einfach in den OmniHub zurückgebracht, wo das Gerät sich komplett selbst reinigt, in Echtzeit-Erkennung (von der Bürste über Schlauch und Staubbehälter bis hin zu den Filtern), der Akku aufgeladen und das Gerät für den nächsten Einsatz verstaut wird. Das 4-stufige HEPA-Filtersystem fängt bis zu 99,97 % der Staubpartikel ein, der OmniHub verfügt sogar ein 5-stufiges HEPA-Filtersystem, das 99,99 % der Staubpartikel filtert, damit man zu Hause frischere und gesündere Luft atmen kann. Der wiederverwendbare Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern macht die tägliche Reinigung und Entleerung überflüssig, da Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang gespeichert werden können. Die ZeroTangle-Bürste fängt Haare effektiv ein, ohne zu verwickeln oder zu blockieren – ideal für Haustierbesitzer*innen. Dank des iLoop™Smart Sensors liefert das Gerät eine präzise Saugleistung, die sich automatisch an die erkannte Verschmutzung anpasst, was die Reinigungseffizienz verbessert.

Originalpreis: 799 Euro

Angebot zum Black Friday: 679 Euro (15 % Rabatt)

PURE ONE X Pet Der PURE ONE X Pet verfügt über die ZeroTangle-Technologie und lässt Tierhaaren somit keine Chance. Diese patentierte Technologie zeichnet sich durch ein Doppelkamm-Design in Kombination mit abgewinkelten Borsten aus, die bei jeder Umdrehung aktiv Haare von der Bürstenwalze trennen und entfernen, wodurch Verwicklungen und Blockierungen vermieden werden. Tests unter Laborbedingungen haben ergeben, dass das Verheddern von Haaren um 99 % reduziert. Der PURE ONE X Pet bietet eine Akku-Laufzeit von bis zu 45 Minuten und ist mit der iLoop™ Smart Sensor Technology ausgestattet, durch die er seine Saugleistung automatisch an die Verschmutzung anpasst. Außerdem lässt er sich leicht in einen Handstaubsauger umbauen und kann so selbst das Sofa von hartnäckigen Fellknäueln befreien.

Originalpreis: 329 Euro

Angebot zum Black Friday: 179 Euro (46 % Rabatt)