„Die Menschen hinter dem Produkt zählen“

Was waren die Meilensteine der vergangenen Jahre und wie geht es weiter?

CEO Richard Wein ist sich sicher: „Wir als Domain-Vergabestelle von .at wissen, was Registries brauchen. Dass sich große TLDs wie .eu oder die Niederlande mit .nl für uns entschieden haben, war ein Meilenstein und ein Zeichen, dass man uns vertraut.“ Auch bei den Internet Service Providern ist es gelungen, große Anbieter für das Produkt zu gewinnen: „Mit IONOS, united-domains AG oder MarkMonitor nutzen bekannte Registrare unseren Service.“ Das Produkt entwickelt sich stets weiter: „Wir optimieren ständig, die Server werden auch in den kommenden Jahren ausgebaut. Das Ziel ist es, die Geschwindigkeit und Sicherheit für unsere Kunden kontinuierlich zu verbessern und ein verlässliches Produkt für TLDs, Internet Service Provider und Unternehmen anzubieten.“