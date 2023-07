Während 2014 nur 11 Prozent der österreichischen Unternehmen Cloud Services nutzten, waren es 2021 bereits 40,4 Prozent, Tendenz steigend. Eine Cloud bietet viele Vorteile. Jenseits bloßer Kosteneinsparungen können Firmen ihre Skalierbarkeit, Flexibilität und Mobilität durch den Einsatz der Cloud verbessern. Cloudanbieter investieren erheblich in die Sicherheit ihrer Infrastruktur und nutzen fortschrittliche Sicherheitsmechanismen, wodurch die wesentlichen Aspekte von Datensicherheit und Datenschutz effektiv abgedeckt werden. Auch die Effizienz wird gesteigert, indem Teams gleichzeitig an Projekten arbeiten und Echtzeit-Informationen austauschen können. Zudem ermöglicht die Cloud den Zugang zu einer Vielzahl von Diensten und Technologien, die Innovationen und Spitzenleistungen fördern und Unternehmen im wettbewerbsintensiven Markt einen Vorteil verschaffen.

DBConcepts Cloud – Die richtige Wahl für den leistbaren Betrieb von hochverfügbaren Oracle Datenbanken für KMUs in Österreich

Lokale Cloud Anbieter gibt es viele, aber Clouds für den lizenzoptimierten und performanten Betrieb, speziell von Oracle Datenbank Loads für KMUs, gibt es kaum. Die meisten Anbieter setzen hier auf virtualisierte Landschaften mittels VMware, welche aber nicht für eine granulare Lizenzoptimierung für Oracle Technologien ausgelegt ist. Die DBConcepts Cloud ist anders. Sie nutzt das jeweils Beste aus beiden Welten und betreibt die Oracle Datenbanken parallel zur VMware Landschaft mit der Oracle hauseigenen Virtualisierungslösung OLVM. So kann DBConcepts für seine Kunden die Lizenzierung und somit die laufenden Kosten auf das wirklich notwendigste beschränken.

Die DBConcepts Cloud Infrastruktur nutzt aktuelle Technologien in den Bereichen Server, Storage, Netzwerke und Security, um höchste Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Daten sind georedundant in gespiegelten Storage Systemen in Österreich gespeichert und garantieren damit auch maximale Verfügbarkeit und Sicherheit.