Foto-Trends des Jahres: Kreative Effekte, farbechte Bilder und Nachtaufnahmen

Realitätsgetreue Farben einfangen

50-Milimeter-Objektive sind in der Profi-Fotografie sehr beliebt, da sie dem Sichtfeld des menschlichen Auges sehr nahekommen. Aufnahmen wirken dadurch sehr authentisch, weshalb das Objektiv auch im neuen vivo X90 Pro zum Einsatz kommt. In Kombination mit dem ZEISS Natural Color Modus bringt es aufgenommene Farben doppelt zum Strahlen und begeistert mit natürlichen Bildern – perfekt für ein buntes Fotoshooting im Frühling, oder um Familie und Freund:innen in der kommenden Urlaubssaison mit lebhaften Schnappschüssen zu beeindrucken.