Für Selfie-Profis: Goldenes vivo V23 5G mit Farbwechselglas

Die Selfie-Kamera darf nicht länger die zweite Geige hinter der Hauptkamera spielen. Ob ein Selfie im sonnigen Park oder bei Nacht, das V23 5G ermöglicht beides dank des fortschrittlichen Dual-Selfie-Kamera-Systems mit hoher Qualität. Zum System gehören eine einzigartige 50 Megapixel-Frontkamera mit Eye AutoFocus für gestochen scharfe Fotos sowie eine 8 MP-Super Weitwinkel-Frontkamera, die sich ideal für Gruppen-Selfies eignet. Dabei ist die richtige Beleuchtung essenziell: Vier diskret in die Frontblende integrierte LED-Lichter liefern gleichmäßiges Licht für professionelle Ergebnisse.

Goldstück: Sunshine Gold mit Farbwechselglas

In puncto Design beweist das Smartphone Extravaganz: Die Rückseite der Sunshine Gold-Version ist mit einem Farbwechselglas ausgestattet, das auf UV-Licht reagiert und von warmen Orange-Gold-Tönen zu kühlen Grün-Blau-Nuancen wechselt. Der goldene Rahmen gibt dem Smartphone in „Sunshine Gold“ den letzten Schliff. Für Kund:innen, die eine schlichte Eleganz schätzen, gibt es die Farbvariante „Stardust Black“. Durch den Metallrahmen aus Luftfahrt-Aluminium liegt das V23 5G angenehm in der Hand und ist mit nur 7,39 mm besonders schlank.