6 besten Pokemon Go Spoofers: Alles, was du wissen musst

In den letzten Jahren ist Pokemon Go zu einem der beliebtesten Handy-Spiele auf dem Markt geworden. Obwohl es als ein Augmented-Reality-Spiel konzipiert wurde, hat es sich schnell zu einem der meistgespielten Handyspiele entwickelt.

Eines der kontroversen Themen, die im Zusammenhang mit diesem Spiel diskutiert werden, ist die Verwendung von Pokemon Go Spoofern. In diesem Artikel werden wir das Thema genauer untersuchen und alles erläutern, was du über Pokemon Go Spoofer wissen musst. Verzeichnis Was sind Pokemon Go Spoofer? Pokemon Go Spoofer iOS: Tenorshare iAnyGo [Best] Pokemon Go Spoofer iOS: 3uTools Pokemon Go Spoofer iOS: iSpoofer Pokemon Go Spoofer Android: PGSharp Pokemon Go Spoofer Android: Fake GPS Location Pokemon Go Spoofer Android: iPoGo Was sind Pokemon Go Spoofer? Pokemon Go Spoofer sind Tools oder Apps, die es Spielern ermöglichen, ihren Standort in der Pokemon Go-App zu fälschen. Dadurch können sie Pokemon in anderen Teilen der Welt fangen, ohne tatsächlich dorthin reisen zu müssen. Es gibt verschiedene Spoofer für iOS- und Android-Geräte, die unterschiedliche Funktionen und Vor- und Nachteile haben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Spoofing gegen die Nutzungsbedingungen von Pokemon Go verstößt und Spieler, die beim Spoofing erwischt werden, riskieren, dass ihr Konto gesperrt wird.

6 besten Pokemon Go Spoofers [iOS/Android] Viele professionelle Pokemon Go Spoofers existieren bereits auf dem Markt, diese Spoofers haben eine Fülle von Spielfunktionen wie: Teleport, Joystick, Eingabe GPX-Dateien, Anti-Cheat-Erkennung und viele mehr. Aber unter den vielen Pokemon Go Spoofers gibt es auch viele Probleme wie: Installationspaket mit Viren, viele Anzeigen innerhalb der Software; keine deutsche Version; kein offizieller Support. Deshalb haben wir Ihnen geholfen, die 6 besten Pokemon Go Spoofers zu sammeln, wenn Sie interessiert sind, lesen Sie bitte weiter.

1. Pokemon Go Spoofer iOS: Tenorshare iAnyGo [Best] Wenn Sie ein iOS Pokemon Go Spieler sind, dann ist Tenorshare iAnyGo die perfekte Wahl für Sie. iAnyGo ist ein Pokemon Go Spoofer, der von Tenorshare entwickelt wurde, einem Unternehmen mit 16 Jahren Erfahrung in der Softwareindustrie. Dieser Pokemon Go Spoofer ist in der Lage, alle Ihre Phantasie zu erfüllen und hat eine extrem reiche Reihe von Funktionen: Mit der Standortwechsel-Funktion kannst du dich auf der Karte teleportieren, um überall auf der Welt seltene Pokémon zu fangen

Die Joystick-Bewegung simuliert reale Bewegungen, sodass Sie Pokemon Go spielen können, ohne zu laufen.

Mit der Einzelpunkt-Bewegungsfunktion können Sie GPX-Dateien eingeben und so die Routen anderer Spieler nutzen, um schnell Pokémon zu fangen und auf Spielressourcen zuzugreifen

Kühltipps, um Kontosperren zu vermeiden. Darüber hinaus ist iAnyGo sehr einfach zu bedienen und hat genaue Anweisungen, wie es zu benutzen ist. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie iAnyGo verwenden, um Pokemon Go zu spielen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen: Schritt 1: Laden Sie Tenorshare iAnyGo herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC/Mac. Verbinden Sie Ihr iPhone über ein USB-Kabel oder WLAN mit Ihrem Computer.

Schritt 2: Wenn Sie sich teleportieren möchten, wählen Sie bitte die Funktion "Standort ändern".

Schritt 3: Geben Sie Ihr Ziel ein und klicken Sie auf "starten zu ändern", um Ihren Standort zu ändern.

Schritt 4: Wenn Sie die Joystick-Funktion für die Bewegung verwenden möchten, wählen Sie bitte "Joystick-Bewegung".

Schritt 5: Sie können Ihre Geschwindigkeit anpassen, indem Sie den Schieberegler ziehen. Um sich automatisch mit der eingestellten Geschwindigkeit zu bewegen, schieben Sie die mittlere Taste in Richtung des Kreises und lassen Sie sie los. Sie können die Richtung während der Bewegung um 360 Grad ändern.

Vorteile Umfassende und praktische Produktfunktionen.

Laufende Software-Updates.

Ausgezeichneter Kundendienst mit 24-Stunden-Betreuung.

Unterstützt alle iOS-Versionen und iPhone-Modelle. Nachteile iAnyGo ist kostenpflichtig, bietet aber mehrere kostenlose Testversionen an.

Für die Nutzung ist ein Computer erforderlich.

2. Pokemon Go Spoofer iOS: 3uTools 3uTools ist ein Toolkit für iOS-Geräte, das viele nützliche Tools bietet, einschließlich der Funktion “Virtueller Standort”. Diese Funktion macht 3uTools zu einem hervorragenden Pokemon Go Spoofer. Mit dieser Funktion können Sie die GPS-Position auf dem iPhone manipulieren, um Pokémon GO glauben zu machen, dass Sie sich an einem anderen Ort befinden. Dies ermöglicht es Benutzern, seltene Pokémon zu erhalten oder an Aktivitäten in anderen Regionen teilzunehmen, unabhängig von ihrem physischen Standort.

Vorteile 3uTools ist eine komplette iPhone-Hilfssoftware mit mehreren Funktionen.

Die Software ist völlig kostenlos. Nachteile 3uTools unterstützt kein Deutsch.

3uTools hat keine Joystick-Funktion.

3uTools wird seit 2021 nicht mehr aktualisiert und wird nicht offiziell unterstützt.

Für die Nutzung ist ein Computer erforderlich.

3. Pokemon Go Spoofer iOS: iSpoofer iSpoofer war ein Pokemon Go Spoofer, der Joystick-Ergänzungen und Teleporting-Fähigkeiten für Pokémon GO bot. Es war einfach zu bedienen und war besonders in ländlichen oder abgelegenen Gebieten beliebt. Dieses Unternehmen wurde von Nintendo verklagt und stellte den Betrieb ein.

Vorteile Reichhaltige Pokemon Go Cheat-Funktionen. Nachteile Die iSpoofer-Website ist geschlossen und wird nicht offiziell unterstützt.

Keine offiziellen Download-Kanäle, Installationspakete können Viren enthalten und die Privatsphäre gefährden

Für die Nutzung ist ein Computer erforderlich.

4. Pokemon Go Spoofer Android: PGSharp PGSharp ist ein Tool für Pokémon GO, das es Benutzern ermöglicht, ihren Standort im Spiel zu fälschen . Auf diese Weise können Benutzer virtuell an Orte reisen und Pokémon fangen, ohne physisch anwesend zu sein . PGSharp bietet auch Funktionen wie einen Joystick und verbesserte Würfe .

Vorteile Reichhaltige Pokemon Go Cheat-Funktionen

Mobile Anwendung, kein weiteres Gerät erforderlich. Nachteile PGSharp unterstützt kein Deutsch.

PGSharp hackt Pokemon Go App, erhöhtes Risiko der Sperrung

Für die Nutzung der Vollversion ist eine Gebühr zu entrichten.

5. Pokemon Go Spoofer Android: Fake GPS Location Fake GPS Location ist eine App, die es Benutzern ermöglicht, ihren GPS-Standort auf ihrem Gerät zu fälschen. Dies kann dazu verwendet werden, um Pokémon GO glauben zu machen, dass Sie sich an einem anderen Ort befinden. Auf diese Weise können Benutzer virtuell an Orte reisen und Pokémon fangen, ohne physisch anwesend zu sein.

Vorteile Fake GPS Location ist völlig kostenlos.

Mobile Anwendung, kein weiteres Gerät erforderlich. Nachteile Kompliziert zu bedienen, nicht freundlich genug für Anfänger.

Fake GPS Location unterstützt kein Deutsch. 6. Pokemon Go Spoofer Android: iPoGo iPoGo ist ein Pokemon Go Spoofer für Android und iOS. Er ersetzt die ursprüngliche Pokemon Go-App im App Store und bietet beeindruckende Funktionen und Optionen für ein optimales Spielerlebnis. Mit dieser App können Sie Ihren Standort teleportieren und seltene Pokemon in bestimmten Gebieten fangen. Beachten Sie jedoch, dass Sie vor der Installation der iPoGo-App die originale Pokemon Go-App deinstallieren müssen.

