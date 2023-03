Gegen die Faltenbildung mit Glow25 antreten?

07.03.2023

Man liest immer häufiger von der Marke Glow25, wenn es um Anti-Aging-Produkte geht. Das hat zwei gute Gründe: Zum einen trumpft das Berliner Start-up mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Zum anderen geht das Unternehmen mit dem Zeitgeist.

Doch lohnt es sich wirklich, gegen die Faltenbildung mit den Produkten von Glow25 anzukämpfen? Ein unübersichtlicher Beautymarkt Im deutschsprachigen Raum gaben im Jahr 2021 knapp fünf Millionen Frauen ab 14 Jahren in einer Umfrage an, sie würden jeden Tag Anti-Aging-Pflegeprodukte verwenden. Der Wunsch, länger frisch und jung auszusehen, ist demnach da. Das spiegelt sich auch auf dem Beautymarkt wider, der von einem Überangebot an Schönheitsprodukten überschwemmt wird. Viele der Hersteller locken die Kunden mit haltlosen Werbeversprechen an. Umso größer ist im Nachhinein die Enttäuschung und umso wichtiger ist es, beim Einkauf von Anti-Falten-Kosmetikartikeln genau hinzusehen. Im Rahmen dessen fällt die Marke Glow25 ins Auge. Sie setzt konsequent auf eine hohe Produktqualität und das zu einem fairen Preis. Ein innovatives Start-up aus der deutschen Hauptstadt: Glow25 im Test Bei der Marke Glow25 handelt es sich um ein junges, innovatives Start-up aus der deutschen Kapitale Berlin. Es hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden ein besseres Hautbild zu ermöglichen. Dabei distanziert es sich stringent von überzogenen Zusagen hinsichtlich der Faltenfreiheit des Gesichts. Stattdessen setzt es auf den Trend hin zu einer natürlichen Schönheit. Falten sind okay. Okay ist aber auch, auf sanfte Art und Weise, gegen sie etwas zu tun. Das fängt bei einem gesunden Lebensstil an und endet bei dem Einsatz von Pflegeprodukten. Dadurch lässt sich die Haut von innen unterstützen, was ihre Strahlkraft optimieren kann.

© Glow25

Glow25 und seine Produkte Im Shop von Glow25 finden sich drei Anti-Aging-Produkte, die alle den Wirkstoff Kollagen enthalten: Eine Kollagen-Booster-Creme, Kollagen-Kapseln und ein Kollagen-Pulver. Die Creme enthält Palmitoyl-Peptide, die die Regeneration der Hautzellen fördern können. Zusätzlich wurde die Rezeptur mit Kollagen, Hyaluronsäure und Vitamin C angereichert, was ihre Wirksamkeit optimiert. Hierdurch ist es möglich, dass sie Hautirritationen und Falten mindert und altersbedingte Hautveränderungen verlangsamen kann. Eine Studie von Hyeong Mi Kim et al. aus dem Jahr 2017 belegt die positiven Auswirkungen der obigen Rezeptur. Durch einen kombinierten Einsatz der Anti-Aging-Creme mit den Kollagen-Kapseln und dem Kollagen-Pulver wird der Weg für das bestmögliche Ergebnis geebnet. Alle drei Produkte von Glow25 erfüllen höchste Qualitätsstandards. Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten. Das Kollagen-Hydrolysat in den Kapseln und dem Pulver kann besonders effizient vom Körper absorbiert werden. Auch die Anwendung überzeugt: Mit wenigen Handgriffen und ohne Klümpchenbildung lässt sich das Kollagen-Pulver in kalte oder heiße Getränke einrühren. Laut Nutzererfahrungen im Internet schmeckt es sogar noch gut. Weswegen Kollagen? Wieso sich Glow25 für den renommierten Anti-Aging-Wirkstoff Kollagen entschieden hat, ist rasch erklärt: Kollagen ist ein elementarer Bestandteil des menschlichen Körpers. Als Strukturprotein für Muskeln, Gelenken, Knochen und Sehnen kommt ihm eine wichtige Bedeutung zu. Kollagen unterstützt die Elastizität der Haut und des Bindegewebes. Allerdings nimmt die Menge an körpereigenem Kollagen ab dem 25. Lebensjahr kontinuierlich ab, was eine beschleunigte Alterung der Haut verursachen kann. Dies ist bei Frauen stärker ausgeprägt, da ihre Haut von Natur aus weniger Kollagenfasern aufweist und die Fasern schlechter miteinander vernetzt sind. Die individuelle Genetik und äußere Faktoren wie Ernährung, Nikotinkonsum und UV-Strahlung haben ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf die Hautalterung.

© Glow25

Fairer Preis bei überzeugender Qualität Schon in der Bibel steht: „An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.“ Das trifft auch auf Anti-Aging-Produkte zu. Wer sich die Erfahrungen mit Glow25 auf Testseiten durchliest, der bemerkt schnell die Begeisterung der Kunden. Die Qualität der Artikel scheint tatsächlich überzeugend zu sein. Bestätigt wird dies auch von anderen Stellen. So verkündet die Vergleichsplattform „vergleich.org“, dass sie dem Kollagen-Pulver von Glow25 die Bestnote in der Kategorie Preis-Leistung verleiht. Verlässlich sind in dem Pulver weder Laktose noch Zusatzstoffe, Allergene, Fruktose oder Süßungsmittel enthalten. Damit ist das Anti-Aging-Pulver eine sichere Wahl für Verbraucher – auch für Personen mit klassischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

© Glow25