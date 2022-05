Geld anlegen für AnfängerInnen: 5 Tipps fürs erste Investment

19.05.2022

Wer das erste Mal in eine Aktie, in Immobilien oder vielleicht sogar in Kryptowährungen investieren will, sollte sich vorher über einige Dinge Gedanken machen.

Einen kleinen Betrag monatlich anlegen und sich in ein paar Jahren über eine schöne Summe Geld freuen: Das ist die Vorstellung vom perfekten Investment. Ganz so einfach, wie das klingt, ist es allerdings nicht. Wir haben 5 Tipps, die du vor deiner ersten Investition unbedingt beachten solltest. Die 50-30-20-Regel Am Anfang steht die Frage: Wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Um das zu wissen, wäre es ratsam, dir deine Finanzen genau anzusehen und dich dann an die 50-30-20-Regel zu halten. Dabei wird das monatliche Gehalt prozentual auf drei verschiedene Ausgabenbereiche aufgeteilt. Die Hälfte des Einkommens, also 50 %, wird für Grundausgaben und monatliche Fixkosten zur Seite gelegt. 30 % des monatlichen Budgets stehen für individuelle Bedürfnisse zur Verfügung, wie beispielsweise Restaurantbesuche, Kinoabende oder Shopping. Die restlichen 20 % können hingegen sinnvoll investiert, angelegt oder gespart werden. Die 50-30-20-Regel dient im wahren Leben allerdings nur als Richtwert: Jeder Haushalt muss anders wirtschaften und mit anderen Summen im Einkommens- und Ausgabenbereich zurecht kommen. Unterschiedliche Möglichkeiten in Betracht ziehen Hast du dir ausgerechnet, wie viel Geld dir für Investitionen monatlich zur Verfügung steht, gilt es nun, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Immobilien, Anleihen oder doch lieber eine Kryptowährung wie Cardano kaufen: Es gibt unzählige Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Lege dich deshalb im Vornhinein nicht schon konkret fest, sondern höre dir Meinungen von FinanzexpertInnen an und Informiere dich über aktuelle Entwicklungen auf dem Finanzmarkt.

© Unsplash/Joshua Mayo