Gut für die Umwelt, gut für Ihr IT-Budget: Green IT mit ACP und HPE

17.10.2022

Kreislaufwirtschaft und effiziente, energiesparende Lösungen halten Einzug in die Rechenzentren des Landes. ACP und HPE zeigen insbesondere mit HPE GreenLake vor, wie Umwelt und IT-Geldbeutel gleichermaßen geschont werden können.

IT braucht Strom. Viel Strom. Besonders im Rechenzentrum. Für den Betrieb von Servern und Speichern, für die Kühlung. Und je mehr Rechenleistung benötigt wird, desto mehr Strom braucht es. Für Unternehmen kann das ins Geld gehen, insbesondere bei aktuell stark steigenden Strompreisen. Und noch schwerer wiegt dies für die Umwelt, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2030 ganze 21 Prozent des gesamten weltweiten Stromverbrauchs allein für IT nötig sein werden, so die Prognose. „Veraltete Komponenten auf neue, Ressourcen-schonendere Systeme umzustellen, die noch dazu am Ende Ihres Lifecycles wiederverwertet werden können, ist ein guter Schritt. Für Unternehmen fast noch wichtiger ist es jedoch, an den beiden Stellschrauben ,Auslastung‘ und ,Effizienz‘ zu drehen“, erklärt Marcel Schramm, Business Development Manager bei ACP. ACP und HPE – eine Partnerschaft für Green IT Schramm weiß, wovon er spricht. Bereits seit vielen Jahren agiert ACP als Vorreiter in Sachen Green IT, kümmert sich um das Thema „IT Lifecycle Management“ und implementieren in Rechenzentren bei Kunden im ganzen Land energiesparende, nachhaltige Lösungen. Dabei zeigt sich ein klarer Trend, wie Schramm beschreibt: „HPE GreenLake gibt mit seinem innovativen Ansatz die Richtung vor und zeigt, wie sowohl die Umwelt als der IT-Geldbeutel geschont werden können.“

Hinter HPE GreenLake verbirgt sich eine Edge-to-Cloud-Plattform, ein IT-as-a-Service-Komplettangebot mit nutzungsbasierter Abrechnung, dass das Beste der Cloud mit moderner On-Premise-Infrastruktur verbindet. Die Vorteile: Vereinheitlichte Enterprise-IT am neuesten Stand der (Energiespar-)Technik mit schlanker, einfacher Verwaltung, komplett Workload-optimiert. Oder anders ausgedrückt: Effiziente IT mit höchster Auslastung bei deutlich weniger Hardware, die noch dazu am Ende ihres IT-Lebens von HPE recycelt oder „refurbished“ wird. Und der Clou: Gezahlt wird nur, was auch genutzt wird. Welche nachhaltige Bedeutung eine solche „IT nach Maß“ haben kann, lässt sich leicht vorstellen, wenn man bedenkt, dass Unternehmen heute 70 Prozent ihres IT-Budgets in Wartung, Betrieb und Weiterführung bestehender Infrastruktur stecken und nur 30 Prozent in IT-Innovationen. Elektroschrott ade, willkommen Kreislaufwirtschaft! „HPE GreenLake zeigt, dass As-a-Service und Kreislaufwirtschaft hervorragend unter einen Hut zu bringen sind“, erklärt Gernot Kicker, Sales Manager Financial Services bei HPE Österreich. Allein das Wiederaufbereitungs-Potenzial ist immens. So hat HPE in seinen HPE Technology Renewal Centern im vergangenen Jahr 3,1 Millionen Geräte und Technologie-Komponenten mit einem Gewicht von rund 12.000 Tonnen übernommen, was 288 Airbus-Flugzeugen vom Typ A320 entspricht. Über 85 Prozent der Technik wurde dabei wiederverwertet und in die aktive Nutzung zurückgeführt. Das Green-IT-Angebot von HPE geht jedoch weiter. Von zertifizierten Gebrauchtgeräten und Upcycling-Services über Virtual Warehouse Services bis hin zu Konsolidierungen von Rechenzentren reicht das Portfolio der sogenannten IT Asset Lifecycle-Lösungen.

© ACP Group

Nachhaltig aufgestellt für die Zukunft Rund zwei Drittel aller Unternehmen heute haben eine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert. Und die macht, klarerweise, auch vor der IT nicht Halt. Durch die Ausrichtung der IT auf Nachhaltigkeitsinitiativen wird das gesamte Unternehmen stärker und widerstandsfähiger – und das hilft, den Wandel und insbesondere die digitale Transformation zu beschleunigen. Für eine positive und erfolgreiche Zukunft.

© ACP Group