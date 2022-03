IT von den Besten lernen

28.03.2022

Bei der Microsoft Tech Conference Austria am 20. und 21. April vernetzt sich die IT-Szene endlich wieder persönlich.

Zwei Jahre Pause sind genug. In der sechsten Ausgabe von Österreichs IT-Veranstaltung des Jahres treffen sich IT-Interessierte erstmals in der ehemaligen Wiener Ankerbrotfabrik zur bisher größten Tech Conference (TC22). Für zwei Tage verwandelt sich die Expedithalle in einen Innovation- und Tech-Hub, wo international erfahrene Expert:innen und Trainer:innen, aber auch Techniker:innen ihr Wissen zu aktuellen IT-Themen aus Bereichen wie Business Applications, IoT und IT-Security in praxisnahen Demos präsentieren. Neben vielen technischen Sessions wie zum Beispiel „Unstrukturierte Daten sinnvoll mit KI nutzen“ und Best Practice-Beispiele wie „Adoption und Change Management M365 am Beispiel SPAR“ bekommen auch Management-Themen wie Governance, Compliance und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Zusammenhang mit Modern Work die Bühne, die sie verdienen.

Keynotes, auf die man sich freut In vier Räumen werden 25 internationale Speaker an zwei Tagen 45 Sessions halten. Den vorfreudig erwarteten Höhepunkt von Tag 1 am 20. April liefert der Serienunternehmer und Bestseller-Autor Peter Hinssen. In seiner Keynote „Becoming a Phoenix: How corporates can reinvent themselves for the Never Normal world“ ersetzt der Belgier das unrealistische Leitbild eines Unternehmens als Unicorn mit dem realistischeren Leitbild des Phoenix. Denn um Herausforderungen zu meistern, müssen sich Unternehmen immer wieder neu erfinden und wie ein Phoenix aus der Asche steigen.

© ETC

Bühne frei für die besten IT-Expert:innen Da bei der Implementierung neuer IT-Systeme und -Dienste Sicherheitsüberlegungen oft vernachlässigt werden, fokussiert sich die TC22 auf das Thema Security. So gibt der finnische Security-Experte Sami Laiho in seiner Keynote „The Future of Windows Security“ am 21. April ungeahnte Einblicke in die facettenreichen State of the Art-Security-Maßnahmen von Windows und wie sie zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Seine Sessions zählen in der IT-Welt zu den besten.

TC22 Speaker Peter Hinssen © Rob Clayton