Künstliche Intelligenz: Wie Daten die Business-Welt verändern

Ob Start-ups, KMU oder „alteingesessene“ Konzerne – Unternehmen, die heute wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sich über kurz oder lang zwangsweise mit Daten auseinandersetzen. Denn ein Blick in die Daten verrät einiges über das Verhalten der KundInnen – etwa, wo die Touchpoints mit dem Unternehmen sind, also wann, wo und wie oft KundInnen online mit dem Unternehmen interagieren und welche Bedürfnisse sie haben. Zudem kann das Unternehmen auch einiges über sich selbst erfahren. So lassen sich auf Basis der Unternehmensdaten Maßzahlen entwickeln, Prozesse analysieren, Berichte erstellen oder auch Vorhersagen treffen. Das gibt Führungskräften die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen nicht „aus dem Bauchgefühl heraus“ treffen zu müssen, sondern datengestützt zu agieren. Unternehmen, die sich an ihren Daten orientieren, wachsen daher nicht nur schneller, sondern sind auch flexibler steuerbar und anschlussfähiger für neue KooperationspartnerInnen und Märkte.

Was steckt hinter „data driven“ Organisationen?

Natürlich müssen die Unternehmen die Daten nicht händisch auswerten – das ist bei der Menge an Daten schier unmöglich. Hinter den Empfehlungssystemen, Customer Insights oder auch Forecasts stehen Algorithmen, die durch Künstliche Intelligenz (oft auch AI – Artificial Intelligence – genannt) erzeugt werden. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die die Daten analysiert und Muster darin erkennt. Das Intelligente dabei ist, dass die Technologie „lernfähig“ ist und eigenständig aus den von ihr vorliegenden Daten lernt, Informationen erfasst und Handlungen daraus ableitet.

Dabei ist KI auch in Bereichen einsetzbar, in denen man mit herkömmlichem Programmieren ansteht, wie beispielsweise die Gesichtserkennung: Auch die besten ProgrammiererInnen der Welt wären nicht in der Lage, einen Code zu schreiben, der eine Person auf verschiedenen Bildern immer erkennt, egal, an welchem Ort und zu welcher Tageszeit das Bild aufgenommen wurde. Dazu müsste sie oder er schon im Vorhinein alle möglichen Bilder kennen und in Codes beschreiben können. Im Gegensatz dazu kann KI auch mit unstrukturierten Daten arbeiten und aus einer Anzahl an verschiedenen Bildern einer Person lernen, wie sie aussieht. Die ProgrammiererInnen haben nurmehr die Aufgabe, der Technologie beizubringen, wie sie Menschen erkennen kann. Eingesetzt wird die Bild- bzw. Gesichtserkennung z.B. auf Youtube, um zu erkennen, ob verbotene oder illegal erworbene Inhalte in Videos enthalten sind. So spart sich Youtube mehrere tausend MitarbeiterInnen, die die Videos manuell sichten müssten.