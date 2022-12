Pioneer werden und skalieren: So machen Sie Ihr grünes Projekt finanzierbar

© Bild: Sonnenbank

Pioneer 1: Sonnenbank

Wie kann man Dächer in Ortschaften nutzen, um Schulen, Betriebe, die Feuerwehr, die Gemeinde oder Haushalte mit Energie zu versorgen? Diese Frage stellte sich das Joint Venture Sonnenbank, das aus den Unternehmen Nobilegroup und Collective Energy gegründet wurde, und sieht die Lösung in Energiegemeinschaften. Die Idee dahinter ist, dass sich so viele Bürger:innen, Gemeinden und KMU wie möglich in Energiegemeinschaften zusammenschließen und so zu zentralen Playern in der Energiewende werden. Die Energiegemeinschaften ermöglichen es, Sonnenstrom direkt vor Ort über die Grundstücksgrenzen hinweg durch erneuerbare Energieanlagen zu produzieren, zu speichern, zu verbrauchen und zu verkaufen. Damit so viele bestehende Flächen wie möglich genutzt werden können, bietet das Joint Venture Rundum-Pakete an. Diese reichen von der Planung und Finanzierung bis hin zum Betrieb.