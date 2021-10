Ratgeber: Duschsystem montieren

Moderne Duschsysteme sind ein wahrer Hingucker im Badezimmer. Heutzutage ist die Auswahl so groß, dass man nicht nur die funktionalen Anforderungen, sondern auch den Stil der Einrichtung wählen kann. Die Hersteller legen auch Wert darauf, die Montage so einfach wie möglich zu gestalten. Dies ist der Hauptvorteil, wenn man ein ganzes Set kauft, anstatt nach einzelnen Produkten Ausschau zu halten.

Setzen Sie den Dübel ein und füllen Sie ihn mit Silikon , um ihn wasserdicht zu machen. Es sind keine weiteren Löcher für die Duschstange erforderlich. Bringen Sie sie jetzt inklusive der Kopfbrause an. Öffnen Sie die Duschtür und schließen Sie sie, um sicherzustellen, dass die Tür in keiner Position mit der Kopfbrause zusammenstößt.

Achten Sie darauf, dass der Warmwasseranschluss links und der Kaltwasseranschluss rechts liegt. Schrauben Sie die S-Bögen in die Wand. Sie sollten etwa 40 mm herausragen. Bringen Sie jetzt die Rosetten an, sodasss sie bündig mit der Wand sind. Montieren Sie im Anschluss die Duscharmatur und ziehen Sie die Muttern fest. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Duscharmatur gerade ausgerichtet ist. Falls alles passt, entfernen Sie nochmals die Armatur und wiederholen Sie den Vorgang, aber diesmal umwickeln Sie die Gewinde der S-Anschlüsse mit einem doppelseitigen Teflon-Klebeband oder Hanf .

4. Einbau der Handbrause und des Brauseschlauchs

Der Schlauchanschluss an die Handbrause erfolgt in der Regel durch eine Öffnung an der Unterseite der Duscharmatur. Prüfen Sie, ob die Dichtung im Brauseschlauch gut sitzt und ziehen Sie dann das Schlauchende fest. Hängen Sie die Handbrause in die Halterung an der Duschstange.

5. Fertigstellung

Es ist praktisch alles erledigt. Drehen Sie nun endgültig das Hauptabsperrventil auf und lassen Sie das Wasser in der Dusche laufen. Zunächst hören Sie vielleicht ein seltsames Geräusch, das von der Luft in den Rohren verursacht wird. Es handelt sich nicht um eine Störung. Falls das Wasser richtig fließt, dann werden Sie beim nächsten Mal keine Geräusche mehr hören. Das Duschsystem ist perfekt montiert und bereit für den täglichen Gebrauch.