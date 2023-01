SASE: So können Unternehmen den Übergang zum hybriden Arbeiten erfolgreich meistern

80 % der Unternehmen in Österreich nutzen hybride Apps und Anwendungen, um ortsunabhängiges Arbeiten zu ermöglichen. Ein neues Konzept Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen zu kombinieren, um IT-Infrastrukturen hoch verfügbar und sicher zu gestalten, erobert die IT-Welt: Secure Access Service Edge.

Im Arbeitsalltag ist es schon längst angekommen: Remote Work. Praktisch, schnell und von überall erreichbar haben wir uns daran gewöhnt, E-Mail-Programme über das Handy aufzurufen, Online-Meetings abzuhalten und auch der uneingeschränkte Zugriff auf die Unternehmensdatenbank ist kein Novum mehr. Für moderne Unternehmen gehört die Nutzung von Cloud-Services mittlerweile zum neuen Standard, um Arbeitsprozesse hoch verfügbar und flexibel zu gestalten und mobiles Arbeiten möglich zu machen. Damit lösen sich die Grenzen der „alten“ Welt, in der wir eine Trennung zwischen privaten gesicherten Unternehmensnetzwerken und der Außenwelt des World Wide Webs kannten, zunehmend auf. Das stellt Unternehmen vor vielseitige neue Herausforderungen und macht immer deutlicher, dass die gesamte Netzwerk-Architektur ein „Update“ benötigt.

Secure Access Service Edge (SASE) heißt die Lösung, die in Zukunft Unternehmensnetzwerke für eine dezentrale Arbeitsweise wappnen soll. Der IT-Dienstleister NTS weiß, warum SASE ein wichtiges Thema ist und setzt dabei ausschließlich auf Produkte von High-End-Herstellerpartnern wie Palo Alto Networks, die sich laufend mit den Trends der IT-Welt beschäftigen und Lösungen rasch und effizient an neue Sicherheitsrisiken anpassen können.

Auch beim IT-Dienstleister NTS, dessen Expert:innen seit mehr als 26 Jahren Unternehmen dabei unterstützen, maßgeschneiderte IT-Lösungen sicher zu gestalten, zu installieren und zu überwachen, findet das Konzept großen Anklang. NTS Expert Udo Brandl weiß, warum SASE ein wichtiges neues Instrument ist, um Unternehmen für die hybride Arbeitswelt zu wappnen: „SASE ermöglicht einen sicheren ortsunabhängigen Zugriff auf alle Anwendungen und Dienste auf der Grundlage definierter Zugriffskontrollrichtlinien. Unternehmen, die diesen Ansatz verfolgen, verbessern nicht nur ihre Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, sondern auch ihre Sicherheitslage und richten sich besser auf die Prinzipien von Zero Trust 2.0 aus."

Ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt die IT-Branche einem neuen Konzept namens Secure Access Service Edge (SASE, ausgesprochen „Sassy“), das erstmals 2019 vom IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner in seinen „Gartner Reports“ als Lösung für ein solches Update definiert wurde. Die Idee: Eine ganzheitlich gedachte Lösung, die Netzwerk-, Security und Identity-Management-Funktionen vereint und damit eine multifunktionale Überwachung zuvor festgelegter Corporate Standards für alle User:innen ermöglicht, egal von wo der Zugriff stattfindet.

Eine erfolgreiche Implementation erfordert Expertise

Noch ist SASE so neu, dass es keine Standards gibt, nach denen die Implementation erfolgen kann. Unternehmen sind daher gut beraten, sich von speziell auf IT-Services ausgerichteten Anbietern im Bereich Security-Lösungen beraten zu lassen, die nicht nur geschulte Service-Mitarbeiter:innen bieten können, sondern auch das Know-how für maßgeschneiderte SASE-Lösungen mitbringen. Bei NTS übernehmen zertifizierte Spezialist:innen Beratung, Planung und Umsetzung einer solchen SASE-Lösung. Dabei setzt der IT-Dienstleister ausschließlich auf Produkte von High-End-Herstellerpartnern wie beispielsweise Palo Alto Networks, die sich laufend mit den Trends der IT-Welt beschäftigen und Lösungen rasch und effizient an neue Sicherheitsrisiken anpassen können. Palo Alto Networks Prisma SASE ermöglicht zahlreiche Funktionen und Leistungen für eine vereinfachte Bedienung, die Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einer Lösung vereint und die Steuerung aus einer zentralen Managementkonsole gewährleistet. Warum die Expert:innen von NTS auf Palo Alto Prisma SASE setzen, lesen Sie im NTS Blog.