Sicher durchs neue Semester: Achtest du auf diese Dinge, um dich im Internet zu schützen?

Vermeide es, ohne VPN in öffentliche WLAN-Netze – zum Beispiel in Cafés oder an der Uni – einzusteigen.

Außerdem bietet ein VPN dir Zugriff auf eine ganze Bandbreite an Inhalten und unterstützt dich bei der Umgehung bestimmter Beschränkungen, wie z. B. staatlich auferlegter Zensur.

Warum benötige ich einen VPN?

Die meisten von uns loggen sich ohne große Bedenken in Cafés, Einkaufzentren, im Zug oder am Flughafen über ein öffentliches Wi-Fi ein. Denn das ist bequem und einfach. Dabei laufen wir allerdings immer Gefahr, dass uns jemand dabei beobachtet, wenn wir eine E-Mail beantworten, Musik downloaden oder uns neue Kopfhörer bestellen. Durch die Verwendung eines VPN werden eingegebene Passwörter, Finanzdaten sowie dein Browserverlauf verborgen - deine Daten sind somit geschützt.

WiFi-Netzwerk zuhause: Bin ich hier sicher?

Wenn wir uns zuhause mit unserem heimischen WiFi-Netzwerk verbinden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Cyberangriffes etwas geringer als in öffentlichen Netzwerken. Die Gefahr, dass böswillige Fremde unsere Online-Aktivitäten beobachten, ist allerdings trotzdem gegeben. Sie können unsere Daten beispielsweise sammeln und an Werbetreibende verkaufen, auch, wenn wir die Funktion „Privates Surfen“ verwenden.

Ein VPN verhindert dies, indem es unsere Daten verschlüsselt. Allerdings sind auch noch weitere Vorteile gegeben: Befinden wir uns in einem Land, in dem bestimmte Inhalte im Netz nicht erlaubt sind, so täuscht ein VPN unseren Standort vor und lässt es so aussehen, als ob wir woanders surfen würden. So können wir beispielsweise eine Serie sogar dann empfangen, wenn die Sendung lokal nicht verfügbar ist.

Geld sparen mit einem VPN: So geht's!

Neben dem Schutz der eigenen Daten und der Sicherheit, auf seine Daten von überall zugreifen zu können, bietet ein VPN sogar noch die Möglichkeit, Geld zu sparen. Denn viele Unternehmen bieten die gleichen Produkte zu unterschiedlichen Preisen an, je nachdem, in welchem Land wir uns befinden. Mit einem VPN können wir unseren Standort ändern und somit zu einem Ort wechseln, wo die gewünschten Services günstiger angeboten werden.