Smartwatch mit Wow-Effekt: Die neue Huawei Watch GT 3 Pro Titan glänzt auf ganzer Linie

30.05.2022

Bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit, 24/7 Gesundheitsmanagement und High-Tech Materialien. Das und noch mehr bietet die neue Huawei Watch GT 3 Pro Titan.

Die Huawei Watch GT 3 Pro Titan passt sich dem Alltag aller Nutzer:innen an. Sportbegeisterte haben die Qual der Wahl, welchen der über 100+ Workout-Modi sie als nächstes ausprobieren, Geschäftsleute lassen sich am Handgelenk daran erinnern, dass der nächste Termin bald startet und Design-Enthusiast:innen kommen schon allein beim Anlegen der Huawei Watch GT 3 Pro Titan auf ihre Kosten. Außen wie innen überzeugt das neueste Wearable aus dem Hause Huawei auf ganzer Linie. Was die Smartwatch alles kann, erfahrt ihr hier. Was man unbedingt wissen muss Das Design der Huawei Watch GT 3 Pro Titan besticht durch besonders edle Materialien, die mit einem modernen Twist versehen sind und sich somit optisch von allen Vorgängermodellen der Huawei Watch GT Serie abhebt. Ein weiterer Vorteil der neuen Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist, dass sie dank ihrer EKG-Analyse* einen gesunden Lebensstil der Nutzer:innen unterstützt und die ständige Überprüfung der Herzgesundheit ermöglicht. Basierend auf leistungsstarken PPG- und EKG-Sensoren kann die Huawei Watch GT 3 Pro Titan beispielsweise arterielle Steifigkeit feststellen, die auf ein erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hindeuten kann. Darüber hinaus liefert die moderne HUAWEI TruSleep™ 2.0 Schlafüberwachungstechnologie umfangreiche Daten und zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Schlafqualität. Durch die TruSeen 5.0+ Datenüberwachungstechnologie unterstützt das SpO2-Monitoring, wodurch eine Messung des Blutsauerstoffs möglich ist.

Huawei hat sich selbstverständlich auch wieder allen Sportskanonen gewidmet und neue Trainings- wie auch Trackingfunktionen entwickelt. Wasserratten werden es nicht glauben, doch die Huawei Watch GT 3 Pro verfügt über einen Free Dive-Modus, da eine Wasserbeständigkeit in Salzwasser von bis zu 30 Meter Tiefe garantiert werden kann.** Läufer:innen werden sich über die neue Dual-Band-GNSS-Positionierung freuen, die aufgrund der Anbindung an die fünf Satellitensysteme GPS, Beidou, GLONASS, Galileo und QZSS für genaue geografische Standortdaten rund um den Globus sorgt. Über das Aufladen muss man sich auch nicht mehr so oft Gedanken machen, denn die Huawei Watch GT 3 Pro Titan trumpft mit gewohnt langer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen auf. Nach nur 85 Minuten ist sie zu 100% geladen.***

© Huawei

Ein reiches sportliches Erbe Die Huawei Watch GT Serie ist von der Automobilindustrie inspiriert und nach dem leistungsstarken und dennoch luxuriösen Kombi "Grand Tourer" oder "Gran Turismo" benannt. Demnach stehen die GT-Buchstaben für Qualität, eine hohe Leistung und absolute Zuverlässigkeit, alles verpackt in einem eleganten wie auch hochwertigen Design. Ein Must-Have für für alle Nutzer:innen, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Alltagspartner sind. Mit zahlreichen Huawei Watch Faces und unterschiedlichen Armbändern aus Leder, Metall, Keramik und vielen mehr kann die Smartwatch außerdem ganz auf die Bedürfnisse und den Stil der Träger:innen angepasst werden.

© Huawei

Eine der aufregendsten neuen Funktionen der Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist ihre erhöhte Wasserbeständigkeit. Sie ist IP68-zertifiziert und wasserdicht bis 5 ATM. Nach mehr als 200 Wasserdrucktests erfüllt sie nun die technische Norm EN 13319 und erreicht eine bahnbrechende wasserdichte Leistung auf Tauchniveau, die das Freitauchen in Salzwasser von bis zu 30 Meter Tiefe unterstützt. Der Free Dive-Modus zeigt Tauchinformationen in Echtzeit an und unterstützt Taucher:innen bei ihren Abenteuern unter Wasser. Die Daten auf dem Ziffernblatt sind übersichtlich angeordnet und lassen sich auch bei einem schnellen Blick gut erkennen. Insgesamt zählt die Huawei Watch GT 3 Pro Titan über 100 Trainingsmodi, wozu die intelligente Laufplanungsfunktion zählt. Dieser Modus wertet Daten wie Tempo, Herzfrequenz und Distanz aus und synchronisiert sie über die Huawei Health App direkt mit so ziemlicher jeder Workout-App, die es gibt – zum Beispiel Strava, Runtastic und Komoot. Damit über- und unterfordert man sich nicht und steigert sich von Laufsession zu Laufsession. Der nächste Marathon kann also kommen!

© Huawei

Einmal Tragen verändert alles Die Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist mit einem 1,43 Zoll Amoled High-Definition-Farbdisplay aus Saphirglas ausgestattet, welches sie kratz- und bruchfest macht. Saphirglas, ein Material so hart wie Diamanten selbst, ist zudem im Sensor der keramischen Rückseite enthalten, um eine bessere Lichtdurchlässigkeit und eine genaue Herzfrequenzüberwachung zu gewährleisten. Das größere Ziffernblatt und die 466 x 466 HD-Auflösung bieten mehr Klarheit und somit eine bessere Ablesbarkeit von Informationen als je zuvor. Das robuste, aber leichte Titangehäuse wurde von Meisterhandwerkern entwickelt und die Hightech-Keramikrückseite durchläuft über 60 Herstellungsprozesse, um schlussendlich die feinsten Änderungen der Körpertemperatur feststellen zu können. Eine Optimierung zum Vorgängermodell stellt zudem die Dicke der neuen Huawei Watch GT 3 Pro Titan dar. Sie ist um 0,5 mm schlanker als es noch die Huawei Watch GT 2 Pro war und garantiert somit einen noch besseren Tragekomfort. Die taktile 3D-Rotationskrone im Stil einer traditionellen Uhr ermöglicht es Nutzer:innen, hinein- und herauszuzoomen, durch verschiedene Oberflächen zu gleiten und Einstellungen anzupassen. Alles durch das Klicken und Drehen der Krone.

© Huawei

Gerade bei einer Smartwatch ist die Akkulaufzeit essenziell. Die Huawei Watch GT 3 Pro Titan enttäuscht auch hier nicht. Denn sie hat eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Bei starker Nutzung hält sie zwar lediglich sieben Tage, aber auch das ist mehr als ausreichend für die alltägliche Verwendung. Das kabellose Aufladen gehört bei Huawei mittlerweile zum Standard und ist bei der neuesten Huawei Watch GT 3 Pro Titan um 30 Prozent schneller als noch bei den Vorgängermodellen möglich. Zusätzlich besitzt die Huawei Watch GT 3 Pro Serie Bluetooth, sodass jederzeit und überall Musik gehört werden kann, und einen intelligenten Sprachassistenten. Mit ihm kann auf Apps zugegriffen, auf Nachrichten geantwortet werden und vieles mehr. Und wenn man sich nun fragt, ob man für die neueste Huawei Smartwatch ein Huawei Smartphone benötigt: Nein, tut man nicht. Die Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist sowohl mit iOS- als auch mit Android Geräten kompatibel. Weltrekord mit der Huawei Watch GT 3 Pro Titan Höher, schneller, weiter – Stillstand ist ein Wort, das Elias Schwärzler – Extremsportler und Profi-Mountainbiker – nicht beschreibt. Das hat der Österreicher auch am 22. Mai 2022 wieder bewiesen, als er auf einer Strecke von 2500 Metern den Weltrekord als schnellster Mensch auf einem serienmäßigen Mountainbike erfolgreich gebrochen hat. Die vom Guinness World Records-Team zertifizierte Rekordfahrt war eines der großen Ziele von Elias, das sich der Sportler und Influencer nach langem Training nun erfüllen konnte. Für ideale Trainingsbedingungen hat sich der 26-jährige die Unterstützung von Huawei gesichert. Die neue Huawei Watch GT 3 Pro Titan unterstützt durch die TruSeen 5.0+ Datenüberwachungstechnologie effektiv bei Hobby- und Profi-Training. So verlieren auch zukünftige Weltrekordsanwärter:innen nie den Überblick über die eigenen Gesundheitsdaten und haben diese immer im Blick.

© Huawei

„Schnelligkeit und Präzision spielen beim Mountainbiken eine entscheidende Rolle - das verbindet mich auch mit Huawei. Dank einem treuen Partner an der Seite konnte ich nun wieder einmal über mich hinauswachsen und nicht nur für mich einen neuen persönlichen Rekord aufstellen, sondern damit auch gleich einen Weltrekord,“ so der frischgebackene Rekordhalter. Besondere Bundle-Aktion für Early Birds Early Birds, aufgepasst: die Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis ab 369 EUR und die Huawei Watch GT 3 Pro Keramik ab Ende Mai zu einem unverbindlichen Richtpreis ab 449 EUR in Österreich verfügbar. Im Aktionszeitraum ab der Verfügbarkeit bis zum 12. Juni erhalten Kund:innen beim Kauf einer Huawei Watch GT 3 Pro Keramik die Huawei FreeBuds Lipstick im Wert von UVP EUR 199**** und beim Kauf einer Huawei Watch GT 3 Pro Titan die Huawei FreeBuds 4 im Wert von UVP EUR 129**** gratis dazu.