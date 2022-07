Tineco feiert den Amazon Prime Day mit drei smarten Bodenreinigungsgeräten

05.07.2022

Auch dieses Jahr findet wieder der Amazon Prime Day statt, an dem zahlreiche Marken Top-Deals exklusiv für Prime-Mitglieder anbieten. Mit dabei ist auch Tineco, Hersteller von smarten Haushaltsgeräten, der am 12. und 13. Juli gleich drei Geräte zum vergünstigten Sonderpreis anbietet.

1. Tineco FLOOR ONE S3 : Das intelligente Saug- und Wischsystem für Trockenes und Nasses Der smarte, mit KI ausgestattete Akku–Saugwischer mit LED-Display entfernt schnell und gründlich alle Flecken ‒ ganz egal, ob es sich dabei um Flüssigkeitsreste, Dreck oder Tierhaare auf dem Fußboden handelt. Das Gerät passt dabei dank iLoop™ Smart-Sensor automatisch die Saugleistung und den Wasserdurchfluss an, um Böden effektiv und vollständig in einem Durchgang zu säubern. So macht der kabellose und wendige Sauger das Schleppen von Wassereimer und Wischmopp überflüssig. Per App lassen sich Daten wie Reinigungsleistung und -berichte, Bedienhinweise, der Akkuzustand oder Erinnerungen für die Gerätewartung einsehen. Und dank mehrstufigem Selbstreinigungssystem macht sich der FLOOR ONE S3 nach getaner Arbeit auch noch selbst sauber

© Tineco

Tineco FLOOR ONE S3 Toggle Infobox Originalpreis: 399 Euro Angebot zum Amazon Prime Day: 279 Euro (30 % Rabatt)

: Smartes Saug- und Wischsystem mit noch mehr Leistung 2. Tineco FLOOR ONE S5 Smartes Saug- und Wischsystem mit noch mehr Leistung Auch der ONE S5 kann sowohl Trockenes als auch Nasses aufsaugen. Neben iLoop™ Smart-Sensor, LED-Display, Selbstreinigungsfunktion, Akkubetrieb und App-Integration bietet der ONE S5 im Gegensatz zu seinem etwas kleineren Bruder ONE S3 einen optimierten Bürstenkopf, der bis an den Rand seines Gehäuses reicht. Die so verbesserte Kantenreinigung ermöglicht damit auch an Ecken, Leisten, Sockeln und Winkeln streifenfreies Saugen und Wischen. Darüber hinaus verfügt der S5 über größere Behälter für frisches und genutztes Wasser und ermöglicht so die Reinigung größerer Bereiche, ohne das Wasser wechseln zu müssen.

© Tineco

Tineco FLOOR ONE S5 Toggle Infobox Originalpreis: 519 Euro Angebot zum Amazon Prime Day: 399 Euro (23 % Rabatt

: Der smarte kabellose Stabstaubsauger 3. Tineco PURE ONE S12 PRO EX Der smarte kabellose Stabstaubsauger Ob als Hand- oder Bodenstaubsauger, der PURE ONE S12 Pro EX kann beides. Der Stabstaubsauger verfügt über zwei Turbobürsten für unterschiedliche Böden. Während die Bürste mit weicher Rolle harte Bodenbeläge schützt und sowohl Feinstaub als auch große Schmutzpartikel aufnimmt, löst die direkt angetriebene Turbobürste effektiv tief im Teppich sitzenden Schmutz. Der iLoop™ Staubsensor erkennt die Staubmenge und passt die Saugleistung vollautomatisch in Echtzeit an. Das Universal-LED-Display liefert dabei Informationen zu Staubmenge, Akkustand, Saugleistung, Fehlermeldungen und mehr. Per App können noch weitere Daten und Funktionen abgerufen werden. Dank intelligentem Selbstreinigungsaufsatz wird der Filter des Geräts sofort gereinigt, was für eine dauerhaft hohe Saugleistung sorgt. Über den eingebauten kapazitiven Stufenregler lässt sich die Saugleistung auch manuell anpassen.

© Tineco

Tineco PURE ONE S12 PRO EX Toggle Infobox Originalpreis: 599 Euro Angebot zum Amazon Prime Day: 449 Euro (25 % Rabatt)