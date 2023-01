Verbraucher in Österreich werden digitaler

Bei der Anzahl an digitalen Nutzer hat Österreich innerhalb der 19 Länder der „Digital Sentiment Survey 2022“ das höchste Wachstum (7 %). Danach folgen Deutschland (5 %) und Finnland (3 %). In allen anderen Ländern ist die Digitalnutzung im Studienzeitraum gesunken.

Im Mittel haben die Umfrageteilnehmer 60 Prozent ihrer Interaktionen mit den untersuchten Branchen digital abgewickelt. Im Vorjahr lag der Anteil der digitalen Interaktionen bei nur 43 Prozent. Den größten Zuwachs an digitalen Nutzern in Österreich konnten das Gesundheitswesen (20 %) und der Bankenbereich (29 %) erzielen.

Nun hat eine Umfrage unter 1.500 Österreichern (18 bis 85 Jahre) der Unternehmensberatung McKinsey & Company bestätigt, dass Verbraucher in Österreich komparativ zu anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) digitale Angebote besonders oft nutzen. Insgesamt wurden für die „Digital Sentiment Survey 2022“ 25.000 Verbraucher aus 19 Ländern befragt. Das Ziel der repräsentativen Umfrage war die Untersuchung des digitalen Nutzungsverhaltens der Verbraucher in den letzten sechs Monaten sowie eine Prognose des Nutzungsverhaltens in der nahen Zukunft.

Hindernisse Digitalisierung

Obwohl die Digitalisierung in Österreich vielfältige Möglichkeiten bietet und laut der Studie von McKinsey & Company von den Verbrauchern gut angenommen wird, bleiben laut Branchenexperten viele Potenziale ungenutzt. Laut Daten des Fachverbands für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) liegt dies hauptsächlich an der hohen Anzahl offener Stellen für IT-Experten und Ingenieure in Österreich, die dazu führen, dass nicht alle geplanten Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden können.

Lebensmittelbestellungen per Smartphone

In Österreich kauft bereits ein Viertel der Verbraucher Lebensmittel in Onlineshops. Knapp ein Drittel (31 %) gab zudem an, dass sie in den letzten sechs Monaten ihr Nutzerverhalten (stark) intensiviert haben. Es handelt sich dabei um Branchenvergleich um den größten Zuwachs. Im europäischen Vergleich ist der digitale Lebensmitteleinzelhandel in Österreich damit bereits sehr etabliert. Trotzdem hat die Branche laut der Umfrage von McKinsey & Company noch hohe Umsatzpotenziale.