vivo X90 Pro: Herbstliche Portraits mit Cine Flare-Effekt

50-Milimeter-Objektive sind in der Profi-Fotografie sehr beliebt, da sie dem Sichtfeld des menschlichen Auges sehr nahekommen. Aufnahmen wirken dadurch sehr authentisch, weshalb das Objektiv auch im neuen vivo X90 Pro zum Einsatz kommt. In Kombination mit dem ZEISS Natural Color Modus bringt es aufgenommene Farben doppelt zum Strahlen und begeistert mit natürlichen Bildern – perfekt für ein buntes Fotoshooting im Herbst, oder um Familie und Freund:innen mit stimmungsvollen Schnappschüssen zu beeindrucken.

Idealer Begleiter auch bei Dunkelheit

Mit dem Herbst kommen auch stimmungsvolle Abende – denn die Sonne geht wieder früher unter. Bilder von atemberaubenden Sonnenuntergängen oder einem einzigartigen Sternenhimmel werden ihrer wahren Schönheit oft einfach nicht gerecht. Gute Handyfotos in schlechten Lichtverhältnissen oder gar bei Nacht zu machen, scheint beinahe unmöglich. vivo hat sich in Kooperation mit ZEISS dieser Sache angenommen und mit dem vivo X90 Pro ein wahres Foto-Wunder entwickelt. Dank eines 1-Zoll-Sensors und branchenführenden Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten wie dem KI-Nachtmodus, können kleinste Details im Dunkeln farbecht festgehalten werden – und das auch in Form von 4k HDR-Nachtvideos.

Damit Nachteulen an Herbstabenden jetzt noch länger Fotos schießen können, besitzt das vivo X90 Pro einen leistungsstarken 4.870 mAh-Akku, der, gekoppelt mit einem Dual-Cell FlashCharge, in nur acht Minuten auf 50 Prozent aufgeladen ist.