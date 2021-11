Volle Energie fürs Klima

Bis 2040 wird Wien klimaneutral. Das stellt auch Wien Energie vor eine herausfordernde Aufgabe. Wie kann die Energiewende in der Millionenstadt gelingen, und welche fachlichen Expertisen werden für die klimaneutrale Zukunft gebraucht?

Nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung

„Meine Arbeit macht möglich, dass in Österreich bis 2030 genug erneuerbare Energie erzeugt werden kann, um damit Österreichs Strombedarf zu decken. Für mich ist es wichtig, ein gutes Vorbild zu sein. Ich möchte nicht mit dem Zeigefinger kommen, jeder soll machen, was ihm möglich ist“ sagt Melanie. Sie ist eine von 2.200 Wien Energie MitarbeiterInnen, die alle ein gemeinsames Ziel haben: Die Energiewende in Wien zu schaffen.