Zukunftsfähige IT, nur wie?

Wie sollen Unternehmen heute ihre IT aufstellen, um künftig für alle Herausforderungen gewappnet zu sein? Die simple Antwort lautet: mit „HCI“ – Hyperkonvergente IT-Infrastruktur-Lösungen, wie sie Dell Technologies beispielsweise mit Dell VxRail und Dell PowerFlex bereithält.

Solche Lösungen sind im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen variabler, schneller, einfacher zu verwalten und gleichzeitig kostengünstiger.

Die fortschreitende Digitalisierung bringt Unternehmen im Tagesgeschäft schnell an ihre Grenzen. De facto braucht es flexible und dabei hoch performante Infrastrukturen, die sowohl für Cloud-Anwendungen, Container-Technologien, Künstliche Intelligenz sowie Big Data & Analytics ausgelegt sind. Im Rechenzentrum müssen die Systeme gleichzeitig eine hohe Skalierbarkeit, Verfügbarkeit von Services und Agilität sicherstellen.

Um trotz dieser vielschichtigen Anforderungen den Administrationsaufwand in Grenzen zu halten, kommt man um eine Automatisierung von IT-Prozessen nicht herum, wobei nicht zuletzt auch für eine unterbrechungsfreie Wartung gesorgt werden muss. Dazu dient ein einheitliches Life Cycle Management, das die Service-Verfügbarkeit sicherstellt. In dieser Gemengelage bieten hyperkonvergente Infrastruktursysteme die einfachste Lösung – und zwar für all diese Bedarfe.