Was man bekommt, wenn man ein E-Boot um 1.000 Dollar aus China bestellt

Der Journalist und YouTuber Micah Toll hat sich im vergangenen Jahr ein E-Boot von der chinesischen Onlinehandelsplattform Alibaba gekauft. Kostenpunkt: 1.080 Dollar. Einige Monate später kam das etwa 4 Meter lange Mini-Boot an. Nur über die Versandkosten musste er sich ärgern.

Toll hat sich für den Transport einen Schiffscontainer mit Käufer*innen anderer Produkte geteilt und jeweils seinen Anteil bezahlt. Weil Seefracht im vergangenen Jahr sehr teuer war, beschloss er, einige Monate zu warten - und schlug bei einem Preis von 2.200 Dollar zu.

Aus 1.000 Dollar wurden 5.000 Dollar

Zusätzlich dazu kam noch eine 30-prozentige Einfuhrsteuer sowie sonstige Gebühren in der Höhe von 500 Dollar. Den Import ließ Toll von Expert*innen regeln, was einen weiteren Kostenpunkt darstellte. Alles in allem kostete ihn das Boot knapp 5.000 Dollar.