Ein Monat AliExpress-Lieferstopp: Wie geht es weiter?

Die Verpackungsverordnung führt dazu, dass zahlreiche Händler nicht mehr nach Österreich liefern.

Auf der Plattform AiExpress bieten chinesische Händler ihre Waren für den Versand in die ganze Welt an, vergleichbar etwa mit Ebay oder dem Amazon Marketplace. Seit Anfang des Jahres wurden die Lieferungen nach Österreich aber weitgehend eingestellt. Hintergrund für den Lieferstopp ist die 2023 in Kraft getretene Verpackungsverordnung. Sie schreibt vor, dass Versandhändler außerhalb Österreichs einen „bevollmächtigten Vertreter für Verpackungen“ in Österreich brauchen. Bevollmächtigte können Personen oder Unternehmen sein, die Verpackungen sammeln, entsorgen und verwerten. Dazu werden Entpflichtungs- und Lizenzvereinbarungen zwischen Versender*innen und Bevollmächtigen geschlossen. Beispielsweise bietet die ARA diesen Service an. AliExpress selbst verweist auf Anfrage der futurezone darauf, dass dies in die Zuständigkeit der einzelnen Händler falle. Man ermutige die Partner aktiv, sich darum zu kümmern, wie es in der schriftlichen Stellungnahme von Anfang Jänner heißt. Anfang Februar, also ein Monat nach Inkrafttreten der neuen Verordnung, merkt man davon allerdings wenig. Zwar können einzelne Artikel tatsächlich wieder nach Österreich versendet werden. Zumeist heißt es auf der Webseite aber “Dieses Produkt kann nicht an Ihre Adresse versendet werden. Wählen Sie ein anderes Produkt oder eine andere Adresse aus.” Auf eine neuerliche Anfrage zum Status quo lieferte AliExpress bzw. die Mutter Alibaba keine Antwort.

Bastler "verzweifelt" AliExpress ist entgegen mancher Wahrnehmung nicht nur ein Umschlagplatz für billige Kleidung und gefälschte Markenprodukte. Oft sind Ersatzteile für ursprünglich in Fernost produzierte Elektronikgeräte hierzulande kaum auf einem anderen Weg erhältlich. Für Bastler*innen und die Maker-Szene ist der Verlust äußerst schmerzlich. Argumentiert wird die Verpackungsverordnung mit Umweltgründen. Das sehen manche anders: Ein Nutzer eines Online-Forums schreibt etwa "Ich habe einen Laptop mit defektem Lüfter. Ein Ersatzlüfter von Ali kostet 5 Euro und erzeugt Müll in Form von einem kleinen Plastiksackerl. Den Laptop wegschmeißen und ersetzen kostet 1.000 Euro und erzeugt mehrere Kilo Elektroschrott." Auch der Funkamateur und Bastler Josef Tschapka erzählt gegenüber der futurezone von deutlichen Einschnitten. “Ich habe eine große Community, die verzweifelt ist. Da geht es um Dinge, die man in Österreich oder in ganz Europa nicht bekommt”, sagt er auf Anfrage. Funkamateur*innen würden defekte Geräte gerne instand setzen bzw. reparieren. Dies sei nun eingeschränkt, weil es die Ersatzteile nicht mehr gibt. Keine Ersatzteile für Reparaturcafé Ein Mitarbeiter eines Reparaturcafés, der aus beruflichen Gründen namentlich nicht genannt werden will, erzählt ebenfalls von Problemen. “Man hat einen Markt für Ersatzteile lahmgelegt”, so der Elektronikbegeisterte, der ehrenamtlich beim Instandsetzen kaputter Gerätschaften hilft. “Die Menschen kommen etwa mit einem Staubsaugroboter mit kaputtem Motor. Wir haben früher einfach auf AliExpress geschaut und einen neuen Motor bestellt”, so der Bastler. Oft waren es auch ganze Platinen, die man nicht selten um wenige Euros bestellen und so Geräte vor dem Sperrmüll bewahren konnte. “Wenn spezielle elektronische Bauteile benötigt werden, bekommt man das nicht mehr.” Beide Bastler fürchten, dass die Verpackungsverordnung künftig noch weitere Kreise ziehen könnte. Denn sie gilt nicht nur für China, sondern auch für alle Händler aus Ländern außerhalb Österreichs - auch aus EU-Ländern. Tschapka ist etwa der festen Überzeugung, dass man mit der Verordnung nur Riesen wie Amazon in die Hände spielt. Für sie sei es ein Leichtes, die Vorgaben zu erfüllen und sie würden davon profitieren, dass das Bestellen bei kleineren Shops schlichtweg nicht mehr möglich sei.

"Dieses Produkt kann nicht an Ihre Adresse versendet werden" liest man derzeit bei vielen Artikeln © Screenshot

Ministerium spricht von machbarem Aufwand In einem anderen Forumsbeitrag heißt es, dass einige Nutzer*innen bereits im zuständigen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) angerufen hätten, wo mitgeteilt wurde, dass sich ein “Fachbereich” der Sache angenommen hätte. Auf Anfrage der futurezone erklärt ein Sprecher des BMK, dass man entsprechende Registrierungen von Händlern in einer zuständigen Stelle bearbeite. “Wir haben dazu vereinzelt Anfragen von Bürger:innen und auch Unternehmen”, heißt es weiter. Dass die negativen Konsequenzen der Verordnung die positiven überstrahlen, sieht man im BMK nicht so, man hält an der “sinnvollen Regelung” fest. “Mit den Regelungen zum Bevollmächtigten sorgen wir dafür, dass sich alle Händler, die Produkte nach Österreich liefern, auch gesetzeskonform verhalten und ihren Beitrag zum Recycling der Verpackungen leisten”, so das BMK. Man wolle auch verhindern, dass österreichische Händler benachteiligt werden. Wenn sich große internationale Händler nicht an die Regeln der Herstellerverantwortung halten, müssten nämlich am Ende jene die Kosten für Recycling und Entsorgung tragen, die sich gesetzeskonform verhalten”, so das Ministerium. Bislang war es so, dass die "Trittbrettfahrerquote" bei Plastikmüll bei 30 Prozent lag. Das bedeutet, dass nur 70 Prozent des anfallenden Mülls von Händlern kommt, die die Abgaben korrekt leisten.