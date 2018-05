16-Jähriger hackte Schul-System und änderte Noten

Der Angreifer wurde relativ rasch ausgeforscht. Die Ermittler mussten lediglich den Standort für jene IP-Adresse erheben, die hinter der gefälschten Schul-Webseite steckte. Der Schüler zeigte kein Bedauern. „Es war wie einem Baby Süßigkeiten zu stehlen“, sagte er in einem TV-Interview. Er wurde von der Schule suspendiert, zudem soll er in 14 Fällen eines Kapitalverbrechens angeklagt werden. Das ihm drohende Strafausmaß ist noch unklar.

Auch ähnliche Vorfälle in Österreich

Es handelt sich nicht um den ersten Fall dieser Art in den USA. Ähnliche Versuche gab es bereits in Alabama, Louisiana, New York, New Jersey sowie an der Universität von Iowa. Dort erbeutete ein Student Passwörter der Vortragenden mithilfe eines Keyloggers. Auch in Österreich sind derartige Fälle bekannt. So sollen im Vorjahr Schüler der zehnten und elften Schulstufe der American International School Wien Lehrer-Passwörter erbeutet und Noten geändert haben.